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kerékpáros

Halálos baleset történt Siófokon: kerékpárost gázolt el egy autó

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Életét vesztette egy kerékpáros Siófokon, miután kedd délután elütötte egy autó. A biciklis, egy középkorú férfi, a helyszínen életét vesztette, és a gépkocsiban utazó négy ember is megsérült. Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás.
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Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon - erősítette meg a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata az MTI értesülését szerdán.

20241205 Berettyóújfalu Könnyű sérüléssel járó baleset történt Berettyóújfaluban, a József Attila utcán. A rendőrség közlése szerint körforgalomból hajtott ki egy autós, amikor elsodorta az ott közlekedő gyalogost. Fotó: Tóth Imre TI Hajdú-Bihari Napló HBN A képen: mentő mentőautó
Balesetben vesztette életét egy kerékpáros Siófokon (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Balesetben vesztette életét egy kerékpáros Siófokon

A tájékoztatás szerint a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy gépkocsi elütött egy vele párhuzamosan közlekedő kerékpárost, majd kisodródott és felborult.

Közölték: a balesetben a kerékpáros középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a gépkocsiban utazó négy ember pedig megsérült.

Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás

 - tették hozzá.

Halálos baleset történt vasárnap délután a 12-es főúton Vác és Verőce között is. Ekkor frontálisan ütközött két személygépkocsi a főút 2-es kilométerénél történt, az egyik gépkocsinak hátulról pedig egy harmadik autó is nekiütközött. A balesetben egy 65 éves nő a helyszínen életét vesztette.

 

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