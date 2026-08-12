Halálos baleset történt Siófokon: kerékpárost gázolt el egy autó

Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon - erősítette meg a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata az MTI értesülését szerdán.

Balesetben vesztette életét egy kerékpáros Siófokon (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Balesetben vesztette életét egy kerékpáros Siófokon

A tájékoztatás szerint a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy gépkocsi elütött egy vele párhuzamosan közlekedő kerékpárost, majd kisodródott és felborult.

Közölték: a balesetben a kerékpáros középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a gépkocsiban utazó négy ember pedig megsérült.

Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás

- tették hozzá.