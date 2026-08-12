Halálos baleset történt Siófokon: kerékpárost gázolt el egy autó

Életét vesztette egy kerékpáros Siófokon, miután kedd délután elütötte egy autó. A biciklis, egy középkorú férfi, a helyszínen életét vesztette, és a gépkocsiban utazó négy ember is megsérült. Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás.
Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon - erősítette meg a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata az MTI értesülését szerdán.
Balesetben vesztette életét egy kerékpáros Siófokon
A tájékoztatás szerint a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy gépkocsi elütött egy vele párhuzamosan közlekedő kerékpárost, majd kisodródott és felborult.
Közölték: a balesetben a kerékpáros középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a gépkocsiban utazó négy ember pedig megsérült.
Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás
- tették hozzá.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Halálos baleset történt vasárnap délután a 12-es főúton Vác és Verőce között is. Ekkor frontálisan ütközött két személygépkocsi a főút 2-es kilométerénél történt, az egyik gépkocsinak hátulról pedig egy harmadik autó is nekiütközött. A balesetben egy 65 éves nő a helyszínen életét vesztette.