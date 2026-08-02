Halálos autóbaleset történt Szabolcsban

Súlyos autóbaleset történt Szabolcsban, ahol a virányosi nagykanyarban árokba borult egy kocsi. A baleset helyszínére elsőként a tokaji esetkocsi érkezett ki – írja a Szon.hu.

A balesetben egy ember meghalt - Illusztráció

Fotó: Illusztráció (Origo)

A mentők azonnal megkezdték a sérült újraélesztését, de már nem lehetett megmenteni az életét.

A nyíregyházi rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit. Az elmúlt időszakban több halálos baleset is történt a térségben.

Halálos baleset: édesapja mellett halt meg a 21 éves fiatal

Tragikus kimenetelű baleset történt július utolsó napján: Tuzsér térségében, a 4145-ös úton fának ütközött egy autó. Később kiderült, hogy a halálos baleset áldozata egy 21 éves fiatalember volt, aki a helyszínen meghalt, míg a mellette ülő édesapja életveszélyes sérüléssel került kórházba.