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baleset

Halálos autóbaleset történt Szabolcsban

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Árokba borult egy autó szombaton késő este a 38-as főúton, Tiszanagyfalu és Nyírtelek között a virányosi nagykanyarban. A balesetben egy ember meghalt.
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balesetSzabolcsautóbaleset

Súlyos autóbaleset történt Szabolcsban, ahol a virányosi nagykanyarban árokba borult egy kocsi. A baleset helyszínére elsőként a tokaji esetkocsi érkezett ki – írja a Szon.hu.

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A balesetben egy ember meghalt - Illusztráció
Fotó: Illusztráció (Origo)

A mentők azonnal megkezdték a sérült újraélesztését, de már nem lehetett megmenteni az életét.

A nyíregyházi rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit. Az elmúlt időszakban több halálos baleset is történt a térségben.

Halálos baleset: édesapja mellett halt meg a 21 éves fiatal

Tragikus kimenetelű baleset történt július utolsó napján: Tuzsér térségében, a 4145-ös úton fának ütközött egy autó. Később kiderült, hogy a halálos baleset áldozata egy 21 éves fiatalember volt, aki a helyszínen meghalt, míg a mellette ülő édesapja életveszélyes sérüléssel került kórházba.

 

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