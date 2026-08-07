Tragikus baleset történt, az otthonában ért áramütés egy férfit és egy nőt

Tragikus balesetről érkezett hír, ami csütörtök délután történt Romániában, a Vrancea megyei Câmpuri községben. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint egy 48 éves férfi és egy 66 éves nő vesztette életét, miután áramütés érte őket az otthonukban.
Tragikus baleset: az otthonában ért áramütés egy nőt és egy férfit
A 112-es segélyhívóra 16:51-kor érkezett bejelentés a történtekről, majd a helyszínre azonnal egy mentőegységet, valamint egy SMURD-rohamkocsit riasztottak. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, mindkét áldozat eszméletlen állapotban volt, és leállt a szívük.
Az egészségügyi személyzet ekkor megkezdte az újraélesztést, amely mintegy 45 percen át tartott, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére egyik áldozat szervezete sem reagált beavatkozásokra.
A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják
Lassan egy hónapja, július 10-én, kora este mászott fel két, középiskolás korú fiatal egy tehervonat tetejére Budafokon. Mindkettőjüket áramütés érte, az egyikük azonnal elhunyt, míg társát életveszélyes állapotban szállították kórházba. A további részleteket itt lehet elolvasni!