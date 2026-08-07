Tragikus baleset történt, az otthonában ért áramütés egy férfit és egy nőt

Tragikus balesetről érkezett hír, ami csütörtök délután történt Romániában, a Vrancea megyei Câmpuri községben. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint egy 48 éves férfi és egy 66 éves nő vesztette életét, miután áramütés érte őket az otthonukban.

Tragikus baleset: az otthonában ért áramütés egy nőt és egy férfit (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Tragikus baleset: az otthonában ért áramütés egy nőt és egy férfit

A 112-es segélyhívóra 16:51-kor érkezett bejelentés a történtekről, majd a helyszínre azonnal egy mentőegységet, valamint egy SMURD-rohamkocsit riasztottak. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, mindkét áldozat eszméletlen állapotban volt, és leállt a szívük.

Az egészségügyi személyzet ekkor megkezdte az újraélesztést, amely mintegy 45 percen át tartott, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére egyik áldozat szervezete sem reagált beavatkozásokra.

A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják

- írta meg a Maszol.