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áramütés

Tragikus baleset történt, az otthonában ért áramütés egy férfit és egy nőt

5 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy 48 éves férfi és egy 66 éves nő életét vesztette, miután saját otthonukban áramütés érte őket. A kiérkező mentők megkezdték az újraélesztést, azonban egyikük szervezete sem reagált a beavatkozásokra. A tragikus baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
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áramütéstragikus balesetbaleset

Tragikus balesetről érkezett hír, ami csütörtök délután történt Romániában, a Vrancea megyei Câmpuri községben. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint egy 48 éves férfi és egy 66 éves nő vesztette életét, miután áramütés érte őket az otthonukban.

Súlyos balesetben sérült meg egy kisfiú Sydney-ben, miután egy autó egy gyorsétterem falának csapódott mentő
Tragikus baleset: az otthonában ért áramütés egy nőt és egy férfit (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Tragikus baleset: az otthonában ért áramütés egy nőt és egy férfit

A 112-es segélyhívóra 16:51-kor érkezett bejelentés a történtekről, majd a helyszínre azonnal egy mentőegységet, valamint egy SMURD-rohamkocsit riasztottak. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, mindkét áldozat eszméletlen állapotban volt, és leállt a szívük.

Az egészségügyi személyzet ekkor megkezdte az újraélesztést, amely mintegy 45 percen át tartott, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére egyik áldozat szervezete sem reagált beavatkozásokra.

A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják

- írta meg a Maszol.

Lassan egy hónapja, július 10-én, kora este mászott fel két, középiskolás korú fiatal egy tehervonat tetejére Budafokon. Mindkettőjüket áramütés érte, az egyikük azonnal elhunyt, míg társát életveszélyes állapotban szállították kórházba. A további részleteket itt lehet elolvasni!

 

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