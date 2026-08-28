Halálos baleset történt Devecsernél: motoros és kukásautó ütközött

Motorkerékpáros és kukásautó ütközött a Veszprém megyei Devecser és Nemeshany között csütörtökön. A motoros a baleset helyszínén meghalt - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-vel.

Balesetben meghalt egy motoros Devecsernél / Fotó: Mediaworks

Balesetben meghalt egy motoros Devecsernél

Bartók Judit tájékoztatása szerint a kukásautóban utazó három ember nem sérült meg. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.