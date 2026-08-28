Halálos baleset történt Devecsernél: motoros és kukásautó ütközött

Összeütközött egy motoros és egy kukásautó a Veszprém megyei Devecser és Nemeshany között csütörtökön. A balesetben a motoros életét vesztette, míg a kukásautóban utazó három ember nem sérült meg. Az érintett útszakaszt ezután teljes szélességében lezárták.
Motorkerékpáros és kukásautó ütközött a Veszprém megyei Devecser és Nemeshany között csütörtökön. A motoros a baleset helyszínén meghalt - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-vel.
Balesetben meghalt egy motoros Devecsernél
Bartók Judit tájékoztatása szerint a kukásautóban utazó három ember nem sérült meg. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Mindeközben, bár az ügyészség a letartóztatását kérte, szabadlábon maradhat a siófoki halálos gázolás 18 éves gyanúsítottja. A bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el, nyomkövetőt kell viselnie, és otthonát sem hagyhatja el. A részleteket ITT lehet elolvasni!