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baleset

Halálos baleset történt Devecsernél: motoros és kukásautó ütközött

1 órája
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Összeütközött egy motoros és egy kukásautó a Veszprém megyei Devecser és Nemeshany között csütörtökön. A balesetben a motoros életét vesztette, míg a kukásautóban utazó három ember nem sérült meg. Az érintett útszakaszt ezután teljes szélességében lezárták.
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Motorkerékpáros és kukásautó ütközött a Veszprém megyei Devecser és Nemeshany között csütörtökön. A motoros a baleset helyszínén meghalt - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-vel.

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Balesetben meghalt egy motoros Devecsernél / Fotó: Mediaworks

Balesetben meghalt egy motoros Devecsernél

Bartók Judit tájékoztatása szerint a kukásautóban utazó három ember nem sérült meg. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Mindeközben, bár az ügyészség a letartóztatását kérte, szabadlábon maradhat a siófoki halálos gázolás 18 éves gyanúsítottja. A bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el, nyomkövetőt kell viselnie, és otthonát sem hagyhatja el. A részleteket ITT lehet elolvasni!

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