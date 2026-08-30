Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, nehéz mentés indult

Egy másik túrázó talált rá, majd értesítette a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálatot. A mentéshez több szervezet is csatlakozott, köztük az Ipoly-völgyi Különleges Mentő Egyesület és az Országos Mentőszolgálat. A sérülthöz egy meredek ösvényen mintegy 250 métert kellett lefelé haladniuk.

A baleset helyszínétől 250 métert kellett vinni a sérültet - Fotó: borzsonymentok.hu

Súlyos baleset történt a Börzsönyben, hordágyon kellett felvinni a túrázót

A mentősök ellátták a nőt, majd a hegyimentők kerekes hordágyra fektették. A sérültet ugyanazon a nehéz, meredek útvonalon kellett visszaszállítaniuk a Csóványosra. Innen terepjáróval vitték a Diósjenőn várakozó mentőautóhoz, amely végül a váci kórházba szállította a nőt.

A hegyimentők ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a Börzsönyben különösen fontos a baleset pontos helyének megadása, mert már néhány száz méteres eltérés is teljesen más mentési útvonalat jelenthet.