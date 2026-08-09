Áll a forgalom Vác és Verőce között, baleset miatt lezárták a főutat

Két személygépkocsi ütközött össze vasárnap délután a 12-es főúton, Vác és Verőce között. A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták, mialatt a helyszínre a mentő érkezett.
Frontálisan ütközött két személygépkocsi vasárnap délután a 12-es főúton Vác és Verőce között, az utat teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a baleset a főút 2-es kilométerénél történt, az egyik gépkocsinak hátulról egy harmadik autó is nekiütközött.
Baleset miatt lezárták a 12-es főutat Vác és Verőce között
A helyszínre a váci és rétsági hivatásos, valamint a váci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egyik kocsi sofőrjét feszítővágó és nyomatóhenger segítségével szabadították ki a roncsból. A balesetben összesen négyen érintettek, a helyszínre mentő érkezett.
Az úton áll a forgalom
- írták.
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Vasárnap délután több komoly balesetről is érkezett hír, amik többek közt fennakadást okoztak az M1-es és az M7-es autópályán is. Az Útinform a honlapján azt írta, az M1-esen három személyautó ütközött össze Budapest felé a 25-ös kilométernél, a felújítás miatt átterelt sávban. A helyszínelés idejére mindkét irányban egy sávot lezártak, mialatt a torlódás Budapest felé 4-5 kilométeres, a határ irányába pedig 3-4 kilométeres volt. Az M7-es autópályán Velence térségében, a Balaton felé vezető oldalon a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személygépkocsi karambolozott, a járművekben négyen utaztak. A sztráda érintett szakaszán egy sávon és a leállósávon lehetett haladni, itt is torlódás alakult ki.