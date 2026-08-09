Áll a forgalom Vác és Verőce között, baleset miatt lezárták a főutat

Frontálisan ütközött két személygépkocsi vasárnap délután a 12-es főúton Vác és Verőce között, az utat teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a baleset a főút 2-es kilométerénél történt, az egyik gépkocsinak hátulról egy harmadik autó is nekiütközött.

Baleset miatt lezárták a 12-es főutat Vác és Verőce között (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Baleset miatt lezárták a 12-es főutat Vác és Verőce között

A helyszínre a váci és rétsági hivatásos, valamint a váci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egyik kocsi sofőrjét feszítővágó és nyomatóhenger segítségével szabadították ki a roncsból. A balesetben összesen négyen érintettek, a helyszínre mentő érkezett.

Az úton áll a forgalom

- írták.