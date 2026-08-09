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baleset

Halálos áldozata is van a Vác és Verőce között történt balesetnek

7 órája
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Két személygépkocsi ütközött össze frontálisan vasárnap délután a 12-es főúton Vác és Verőce között. A baleset a főút 2-es kilométerénél történt, az egyik gépkocsinak hátulról egy harmadik autó is nekiütközött. Nemrég kiderült, hogy egy 65 éves nő a helyszínen életét vesztette.
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Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton, Vác és Verőce között történt vasárnap délután - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.

20241205 Berettyóújfalu Könnyű sérüléssel járó baleset történt Berettyóújfaluban, a József Attila utcán. A rendőrség közlése szerint körforgalomból hajtott ki egy autós, amikor elsodorta az ott közlekedő gyalogost. Fotó: Tóth Imre TI Hajdú-Bihari Napló HBN A képen: mentő mentőautó
Életét vesztette egy nő a Vác és Verőce között történt balesetben (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Életét vesztette egy nő a Vác és Verőce között történt balesetben

A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol nekiütközött egy másik személyautónak. A nő a helyszínen életét vesztette.

A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat Vácnál és Verőcénél elterelik.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, frontálisan ütközött két személygépkocsi vasárnap délután a 12-es főúton Vác és Verőce között, az utat teljes szélességében lezárták. A baleset a főút 2-es kilométerénél történt, az egyik gépkocsinak hátulról egy harmadik autó is nekiütközött. A helyszínre a váci és rétsági hivatásos, valamint a váci önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egyik kocsi sofőrjét feszítővágó és nyomatóhenger segítségével szabadították ki a roncsból. A balesetben összesen négyen voltak érintettek, mialatt a helyszínre mentő is érkezett.

 

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