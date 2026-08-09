Halálos áldozata is van a Vác és Verőce között történt balesetnek

Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton, Vác és Verőce között történt vasárnap délután - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.

Életét vesztette egy nő a Vác és Verőce között történt balesetben (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Életét vesztette egy nő a Vác és Verőce között történt balesetben

A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol nekiütközött egy másik személyautónak. A nő a helyszínen életét vesztette.

A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat Vácnál és Verőcénél elterelik.