Döbbenetes baleset történt Zuglóban, 13 éves sofőrt találtak a volán mögött

Egészen elképesztő balesetről számoltak be a Zuglói Önkormányzati Rendészet közösségi oldalán, ami még július 22-én történt Zuglóban, az Ungvár utca és a Csáktornya park kereszteződésében: ekkor egy mindössze 13 éves gyermek vezetett egy személygépjárművet, mellette pedig egy még nála is fiatalabb utas ült.
13 éves sofőr okozott balesetet Zuglóban
A helyszínre elsőként kivonuló önkormányzati rendészek a könnyebben sérült személynek elsősegélyt nyújtottak, mialatt egy másik egység megkezdte a helyszínről elszaladó gyermekek felkutatását, akiket rövid időn belül megtaláltak és visszakísértek. Az ellátást a mentőszolgálat, a baleset körülményeinek vizsgálatát pedig a rendőrség vette át.
Szülőként és rendészeti szakemberként egyaránt megkönnyebbülés számunkra, hogy nem történt nagyobb szerencsétlenség vagy tragédia. Munkatársaink higgadtan, összehangoltan és segítő szándékkal jártak el, mert a közösség szolgálata a váratlan helyzetekben is gyors és felelős cselekvést kíván
- tették hozzá a bejegyzésükben.
A minap Budapest nyolcadik kerületében történt egy csúnya baleset, melynek során a Blaha Lujza téri villamosmegállóba rhant bele egy személykocsi. Az ütközéstől összetört a megálló nagy méretű üvegtáblája. A megállóban várakozó utashoz mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak.