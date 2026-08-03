Döbbenetes baleset történt Zuglóban, 13 éves sofőrt találtak a volán mögött

Egészen elképesztő balesetről számoltak be a Zuglói Önkormányzati Rendészet közösségi oldalán, ami még július 22-én történt Zuglóban, az Ungvár utca és a Csáktornya park kereszteződésében: ekkor egy mindössze 13 éves gyermek vezetett egy személygépjárművet, mellette pedig egy még nála is fiatalabb utas ült.

13 éves sofőr okozott balesetet Zuglóban / Fotó: Kovács Noémi/Pexels

13 éves sofőr okozott balesetet Zuglóban

A helyszínre elsőként kivonuló önkormányzati rendészek a könnyebben sérült személynek elsősegélyt nyújtottak, mialatt egy másik egység megkezdte a helyszínről elszaladó gyermekek felkutatását, akiket rövid időn belül megtaláltak és visszakísértek. Az ellátást a mentőszolgálat, a baleset körülményeinek vizsgálatát pedig a rendőrség vette át.

Szülőként és rendészeti szakemberként egyaránt megkönnyebbülés számunkra, hogy nem történt nagyobb szerencsétlenség vagy tragédia. Munkatársaink higgadtan, összehangoltan és segítő szándékkal jártak el, mert a közösség szolgálata a váratlan helyzetekben is gyors és felelős cselekvést kíván

- tették hozzá a bejegyzésükben.