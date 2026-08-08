Évekig terrorizálta élettársát és annak kisgyermekeit egy dabasi férfi

Eredményes volt a büntetés súlyosítása iránti ügyészi fellebbezés az élettársát és annak gyermekeit bántalmazó férfival szemben – írta a Pest Vármegyei Főügyészség a közleményében. A Dabas környéki településen élő férfi 2019 októberétől élt élettársi kapcsolatban párjával, velük élt a nő két kiskorú gyermeke is.

Évekig bántalmazta élettársát és annak kisgyermekeit egy férfi

Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség

A férfi alkoholista volt, és ittas állapotban verbálisan és fizikálisan is bántalmazta az élettársát a gyermekek szeme előtt.

Egyik alkalommal a férfi kést tartva kezében a nőt megöléssel fenyegette, aki kisgyermekét küldte el segítségért. Ekkor a férfi a kisfiú felé fordult és megfenyegette őt is, hogy ne merjen mozdulni, különben megöli.

2023 szeptemberében a férfi ittasan hazaért az autójával, majd bántalmazni kezdte az élettársát, aki gyermekeivel kiszaladt a házból. Próbáltak a kocsival elmenekülni, de a férfi utolérte őket.

A férfi ekkor egy asztal lábával többször is a kocsira ütött és a nő fejét az autóba verte.

Ekkor a szomszédok siettek a sértettek segítségére. A nőnek könnyű sérülése keletkezett, de fennállt a súlyosabb sérülés bekövetkezésének veszélye.

A férfi magatartásával a kiskorúak erkölcsi és érzelmi fejlődését súlyosan negatív irányban befolyásolta – írta a Pest Vármegyei Főügyészség.

Eredményes volt a bántalmazás miatti büntetés súlyosítása iránti ügyészi fellebbezés

A Dabasi Járási Ügyészség vádirata alapján a bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat kiskorú veszélyeztetésének bűntette mellett súlyos testi sértés bűntettének kísérletében, ittas járművezetés vétségében, rongálás vétségében és garázdaságban. Ezért elsőfokon a férfi 2 év börtönbüntetést, 3 év közügyektől és 3 év járművezetéstől eltiltást kapott, továbbá eltiltották 3 évre minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Az ítélet ellen az ügyészség a kiszabott büntetés súlyosításáért, hosszabb tartamú börtönbüntetés kiszabása érdekében fellebbezett.

A Pest Vármegyei Főügyészség álláspontja az volt, hogy a vádlottal szemben hosszabb tartamú börtönbüntetés szükséges, mert a korábban, szintén az élettársa és nevelt gyermekei sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt kapott felfüggesztett szabadságvesztés sem tartotta vissza a férfit az újabb bűnelkövetéstől, továbbá cselekménye igazolhatóan súlyos, traumatikus hatással volt a kiskorú gyerekekre.