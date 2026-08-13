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ügyészség

Fájt neki a szakítás, késsel fenyegette meg, majd megverte volt párját egy férfi

33 perce
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Késsel fenyegette, többször bántalmazta és az utcán is rátámadt volt élettársára egy férfi, aki ellen most vádat emelt az ügyészség.
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ügyészségkiskunhalasi járási ügyészségkapcsolati erőszak

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak, zaklatás és kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat egy többszörösen büntetett férfival szemben, aki rendszeresen bántalmazta élettársát, ezzel a szakítás után sem hagyott fel. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést indítványozott.

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A szakítás után sem állt le, brutálisan bántalmazta volt párját. Fotó: Shutterstock

Rendszeresen bántalmazta élettársát

A vádirat szerint a férfi 2022 áprilisában létesített élettársi kapcsolatot a sértettel. Együtt nevelték 11 éves közös gyermeküket, kapcsolatuk azonban kevesebb mint egy év után megromlott.

A férfi egyre gyakrabban vált verbálisan agresszívvá, majd 2025 elejére már heti rendszerességgel bántalmazta és megalázta párját. Sok esetben a gyermekük is jelen volt, amikor a férfi becsmérelte, trágár módon szidalmazta, hajánál fogva rángatta és megöléssel fenyegette az asszonyt.

Dühkitörései során a férfi agresszíven viselkedett családtagjaival, és több alkalommal a házban is tört-zúzott. A vádirat szerint a szélsőséges viselkedés a gyermeket félelemmel töltötte el.

Február 4-én éjszaka a férfi féltékenységi rohamában kést vett elő, és azzal fenyegette meg élettársát, hogy elvágja a torkát.

Két nappal később a szakítási kísérlet miatt ismét feldühödött, ordítozva támadt rá a nőre. Az asszony végül testvére segítségével a szüleihez menekült.

A különválás azonban nem vetett véget a férfi erőszakos viselkedésének.

Az utcán is rátámadt volt párjára

Egy héttel később a már különélő pár egy nyílt utcán találkozott. A nő visszautasította a férfi békülési kísérletét, mire a vádlott indulatossá vált. Szidalmazni kezdte, majd egy padhoz rángatta és többször megütötte. A közelben tartózkodó szemtanúk közbeléptek, és az erőszaknak csak így lett vége. A nő el tudott menekülni.

Két hónappal később, miután a megelőző távoltartás lejárt, a férfi ismét találkozott volt élettársával egy parkolóban. Féltékenysége miatt előbb szidalmazta, majd erősen megragadta a nő kezét, és a gépkocsi ajtajához szorította.

Börtönt kér az ügyészség

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség a többszörösen büntetett férfit kapcsolati erőszak, zaklatás és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja.

Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, valamint azt is kérte, hogy a férfi korábban kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztését is hajtsák végre.

A vádlott bűnösségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság dönt.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

 

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