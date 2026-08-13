Fájt neki a szakítás, késsel fenyegette meg, majd megverte volt párját egy férfi

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak, zaklatás és kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat egy többszörösen büntetett férfival szemben, aki rendszeresen bántalmazta élettársát, ezzel a szakítás után sem hagyott fel. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést indítványozott.

A szakítás után sem állt le, brutálisan bántalmazta volt párját. Fotó: Shutterstock

Rendszeresen bántalmazta élettársát

A vádirat szerint a férfi 2022 áprilisában létesített élettársi kapcsolatot a sértettel. Együtt nevelték 11 éves közös gyermeküket, kapcsolatuk azonban kevesebb mint egy év után megromlott.

A férfi egyre gyakrabban vált verbálisan agresszívvá, majd 2025 elejére már heti rendszerességgel bántalmazta és megalázta párját. Sok esetben a gyermekük is jelen volt, amikor a férfi becsmérelte, trágár módon szidalmazta, hajánál fogva rángatta és megöléssel fenyegette az asszonyt.

Dühkitörései során a férfi agresszíven viselkedett családtagjaival, és több alkalommal a házban is tört-zúzott. A vádirat szerint a szélsőséges viselkedés a gyermeket félelemmel töltötte el.

Február 4-én éjszaka a férfi féltékenységi rohamában kést vett elő, és azzal fenyegette meg élettársát, hogy elvágja a torkát.

Két nappal később a szakítási kísérlet miatt ismét feldühödött, ordítozva támadt rá a nőre. Az asszony végül testvére segítségével a szüleihez menekült.

A különválás azonban nem vetett véget a férfi erőszakos viselkedésének.

Az utcán is rátámadt volt párjára

Egy héttel később a már különélő pár egy nyílt utcán találkozott. A nő visszautasította a férfi békülési kísérletét, mire a vádlott indulatossá vált. Szidalmazni kezdte, majd egy padhoz rángatta és többször megütötte. A közelben tartózkodó szemtanúk közbeléptek, és az erőszaknak csak így lett vége. A nő el tudott menekülni.

Két hónappal később, miután a megelőző távoltartás lejárt, a férfi ismét találkozott volt élettársával egy parkolóban. Féltékenysége miatt előbb szidalmazta, majd erősen megragadta a nő kezét, és a gépkocsi ajtajához szorította.

Börtönt kér az ügyészség

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség a többszörösen büntetett férfit kapcsolati erőszak, zaklatás és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja.