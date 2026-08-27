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gázolás

Fotókon a Batthyány téri mentés, így szabadították ki a villamos alá szorult gyereket

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A mentéshez hidraulikus eszközökre és feszítővágóra is szükség volt, a tűzoltóknak meg kellett emelniük a szerelvényt. A Batthyány téren elgázolt fiú életveszélyes sérüléseket szenvedett.
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gázolásbatthyány térenvillamos

2026. augusztus 26-án, szerdán elgázolt egy gyereket a villamos a Batthyány téren. A fiú életveszélyes sérüléseket szenvedett, és a szerelvény alá szorult, ezért a fővárosi hivatásos tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

2026. augusztus 26-án, szerdán elgázolt egy gyereket a villamos a Batthyány téren – képek készültek a mentésről
2026. augusztus 26-án, szerdán elgázolt egy gyereket a villamos a Batthyány téren – képek készültek a mentésről Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Gázolás a Batthyány téren: megemelték a villamost a tűzoltók

A katasztrófavédelem most közzétett fotóin látható, milyen összehangolt munkát igényelt a mentés. A tűzoltók hidraulikus eszközökkel és feszítővágó segítségével emelték meg a villamost, hogy hozzáférjenek a jármű alatt rekedt sérülthöz.

 

Miután sikerült kiszabadítani, hordágyra fektették, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították A felvételek közelről mutatják meg azt a megfeszített munkát, amelyre egy ilyen mentés során szükség van: a tűzoltóknak nehéz műszaki eszközökkel, gyorsan és összehangoltan kellett dolgozniuk a sérült kiszabadításán.

 

Megrázó animáción a siófoki gázolás: térfigyelő kamera rögzítette a tragédiát

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 11-én nagy visszhangot és felháborodást kiváltó, halálos kimenetelű közlekedési baleset történt. A siófoki gázolásról nem csak egy tizenegy másodperces térfigyelőkamerás-felvétel került elő, de egy animáció is készült, mely bemutatja, hogy történhetett a tragédia.

 

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