Gyereket vittek a betöréshez a balassagyarmati tolvajok – fotók

A 35 éves érsekvadkerti és a 29 éves dejtári férfi 2025. szeptember 19-én délután mászott be egy ingatlan udvarára. Betörték az egyik ablakot, majd a fiatalabb férfi bemászott az épületbe, ahonnan különböző szerszámokat adott ki társának.

A betöréshez egy kiskorú fiút is magukkal vittek

Fotó: police.hu

A két férfi többek között sarokcsiszolókat, fúrógépet, akkumulátorokat, csempevibrátort, fúró-vésőkalapácsot, fénysugárzót, hordozható hangszórót és szögbelövőt vitt el.

Az ellopott tárgyak összértéke 580 ezer forint volt, az ablak betörésével pedig további több mint 40 ezer forint kárt okoztak.

A betörés közben a 35 éves férfi nevelt fia figyelt. A gyermekkorúval szemben életkora miatt megszüntették az eljárást, nevelőapját azonban a lopás mellett kiskorú veszélyeztetésével is meggyanúsították – írja a police.hu.

A nyomozók azt is megállapították, hogy a betörésből származó szerszámok egy 22 éves érsekvadkerti férfihoz kerültek, aki elrejtette, majd továbbértékesítette anélkül, hogy megbizonyosodott volna az eredetükről. Őt a nyomozók pénzmosás miatt hallgatták ki.

Fotó: police.hu

Egyikük már pár nappal korábban is lopott

Az eljárás során az is kiderült, hogy a 29 éves férfi néhány nappal korábban egy balassagyarmati üzletből is lopott. Fagyasztott húsárut és tejet pakolt a válltáskájába, majd amikor a pénztáros felszólította, hogy mutassa meg a táskáját, elszaladt. Menekülés közben szétszórta az ellopott, közel 7 ezer forint értékű termékeket.

Fotó: police.hu

A két betörőt a nyomozók őrizetbe vették, majd a bűnismétlés és a tanúk befolyásolásának veszélye miatt kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt és az eljárás teljes ideje alatt fenntartott.

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást. A 35 éves férfival szemben lopás és kiskorú veszélyeztetése, 29 éves társával szemben lopások, míg a 22 éves férfival szemben pénzmosás miatt folytatták az eljárást. Az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

Betörés: négy fiú tört be a telefonboltba, milliós a kár

Négy fiú tört be egy balassagyarmati telefonboltba, ahol alig fél perc alatt több millió forint értékű készüléket zsákmányoltak. A rendőrök három fiatalt már elfogtak, a 17 éves gyanúsítottat pedig körözés után fogták el.