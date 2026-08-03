Bombával fenyegette a budapesti iskolákat egy ukrán fiú, börtönbe kerülhet

A bombával fenyegetőző 17 éves fiú a családjával 2022-ben érkezett Magyarországra, 2024 nyarán menedékjogot is kaptak. A fiatal ezután egy budapesti iskolában folytatta a tanulmányait.

A bombával fenyegetőző ukrán fiú a mobiltelefonjáról küldte az iskoláknak az e-maileket - Illusztráció

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2025 márciusában népszerűsíteni kezdte az általa "újgenerációs tervnek" nevezett szélsőséges programot azért, hogy a környezetében élő tanulókat, oktatókat és a közösségi oldalain őt követőket megfélemlítse.

Ennek részeként 2025. március 12. és április 30. között a mobiltelefonjáról nyolc budapesti – köztük a sajátja – és egy oroszországi iskola hivatalos e-mail címére küldött fenyegető tartalmú üzeneteket úgy, hogy közben olyan számítástechnikai megoldásokat alkalmazott, amelyek az email küldőjének azonosíthatóságát meghiúsították.

A fiú az üzenetekben egy többfős szervezetre hivatkozva azt közölte az iskolákkal, hogy az épületekben bombákat helyeztek el és amennyiben nem intézkednek azok kiürítéséről, felrobbantják azokat.

A hatóságok a megfenyegetett iskolákat minden üzenetet követően kiürítették, a diákok és a tanárok csak tűzszerészeti vizsgálatot követően mehettek vissza.

Az iskolák kiürítésének és átvizsgálásának költsége mintegy 300 ezer forintba került.

A Fővárosi Főügyészség a fiatalkorú vádlottat 9 rendbeli terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével vádolja, vele szemben fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza. A fiú korábban letartóztatásban volt, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.

Bombával fenyegető üzeneteket hagyott az egyetem mosdóiban egy hallgató

Őrizetbe vettek egy mesterszakos hallgatót az Egyesült Államokban, miután a gyanú szerint gyűlöletkeltő üzeneteket és bombafenyegetéseket helyezett el egy egyetem mosdóiban.