Milliós kártérítést kapott a férfi, akinek leverték a lépét a tököli börtönben

Nyolcmillió forint sérelemdíjat állapított meg a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen egy férfinak, akit úgy megvertek a foglárok a tököli börtönben, hogy ki kellett venni a lépét - tájékoztatta a sértett jogi képviseletét ellátó Magyar Helsinki Bizottság az MTI-t szerdán.

Kártérítést kapott a fogva tartott, akit durván megvertek a foglárok a tököli börtönben (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Kártérítést kapott a fogva tartott, akit durván megvertek a foglárok a tököli börtönben

A 2018 szeptemberében elszenvedett bántalmazás után Sárközi Zsolton életmentő műtétet kellett végrehajtani, illetve maradandó fogyatékosságot,

13,5 százalékos egészségkárosodást és máig tartó poszttraumás stresszzavart állapítottak meg nála, ami jelentősen leszűkíti munkavállalási lehetőségei.

Az ítélet szerint a kártérítés mellett a tököli börtönnek magánlevélben kell bocsánatot kérnie a bántalmazás miatt, amit nyilvánosságra is hozhat az áldozat.

Felidézték, hogy az elszenvedett sérelmei kompenzálására a férfi, a Magyar Helsinki Bizottság segítségével peren kívül akart megegyezni a büntetés-végrehajtással, amibe azonban nem ment bele sem a férfit foglalkoztató büntetés-végrehajtási társaság, sem a tököli börtön, sem a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

A közleményben idézik Fazekas Tamást, a férfi jogi képviselőjét, aki reményét fejezte ki hogy a több éves pereskedés eredményeként született, példamutató ítélet elősegíti, hogy a büntetés-végrehajtás ezentúl peren kívül rendezze a nyilvánvaló jogsértéseket.