Nagy a baj a Budafoki úton, mentők és tűzoltók is vannak a helyszínen

Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a XI. kerületi Budafoki úton, a Hengermalom út és a Barázda utca közötti szakaszon.
Utoléréses balesetet szenvedett egy kisteherautó és egy személyautó a XI. kerületi Budafoki úton, a Hengermalom út és a Barázda utca közötti szakaszon.
Baleset a XI. kerületi Budafoki úton: kisteherautó és személyautó ütközött
Az ütközés következtében a személyautó mozgásképtelenné vált, saját erejéből nem tudja elhagyni a helyszínt.
A fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokat várják az esethez
- írja a katasztrófavédelem.
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