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baleset

Nagy a baj a Budafoki úton, mentők és tűzoltók is vannak a helyszínen

32 perce
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Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a XI. kerületi Budafoki úton, a Hengermalom út és a Barázda utca közötti szakaszon.
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balesetBudapesttűzoltókBudafoki út

Utoléréses balesetet szenvedett egy kisteherautó és egy személyautó a XI. kerületi Budafoki úton, a Hengermalom út és a Barázda utca közötti szakaszon. 

Baleset a Budafoki úton: kisteherautó és személyautó ütközött a XI. kerületben
Baleset a Budafoki úton: kisteherautó és személyautó ütközött a XI. kerületben  (A kép illusztráció.)
Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Baleset a XI. kerületi Budafoki úton: kisteherautó és személyautó ütközött 

Az ütközés következtében a személyautó mozgásképtelenné vált, saját erejéből nem tudja elhagyni a helyszínt. 

A fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokat várják az esethez 

- írja a katasztrófavédelem.  
 

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