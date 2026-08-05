Nagy a baj a Budafoki úton, mentők és tűzoltók is vannak a helyszínen

Utoléréses balesetet szenvedett egy kisteherautó és egy személyautó a XI. kerületi Budafoki úton, a Hengermalom út és a Barázda utca közötti szakaszon.

Baleset a Budafoki úton: kisteherautó és személyautó ütközött a XI. kerületben (A kép illusztráció.)

Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Baleset a XI. kerületi Budafoki úton: kisteherautó és személyautó ütközött

Az ütközés következtében a személyautó mozgásképtelenné vált, saját erejéből nem tudja elhagyni a helyszínt.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokat várják az esethez

- írja a katasztrófavédelem.

