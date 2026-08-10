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pósfai gábor

Nagy változás jön Budapesten: 19 helyszínen marad a kiemelt rendőri jelenlét

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A fővárosi közterületeken tapasztalható problémák miatt július közepén indítottak 30 napos fokozott közbiztonsági akciót. Budapest több pontján az elmúlt három hétben jelentősen megerősítették a rendőri jelenlétet, amelynek eredményeként 154 elfogás és 118 előállítás történt. A program ugyanakkor nem ér véget az akció lezárásával: 19 helyszínen továbbra is kiemelt rendőri jelenlét lesz, közel száz további helyen pedig mozgó rendőri jelenléttel számolnak.
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pósfai gáborbódis krisztapikó andrásbkkrendőri jelenlét

Budapest közbiztonságának javítására indítottak 30 napos fokozott közbiztonsági akciót, amelynek első három hete már jelentős rendészeti eredményeket hozott. A program során eddig 154 embert fogtak el, 118-at állítottak elő, miközben 1600 rendőr összesen 11 ezer szolgálati órát teljesített 97 helyszínen. A Belügyminisztérium, a főváros és a rendőrség most azt is meghatározta, hogyan folytatódhat a rendteremtés a 30 napos akció után.

Budapest: 154 embert fogtak el a fokozott közbiztonsági akció során
Budapest: 154 embert fogtak el a fokozott közbiztonsági akció során
Fotó: BKK

A Belügyminisztérium közlése szerint a rendészeti intézkedések során 80 szabálysértési és 72 büntetőfeljelentés született, emellett 154 helyszíni bírságot szabtak ki. A tapasztalatokat a Belügyminisztériumban Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert budapesti rendőrfőkapitány és Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos értékelte.

Összetett probléma áll a budapesti közbiztonsági gondok mögött

A mostani intézkedések hátterében az elmúlt időszakban egyre többször felmerülő közterületi problémák állnak. Több kerületi polgármester is jelezte, hogy egyes városrészekben a lakosság biztonságérzetét rontják a hajléktalansággal, a kábítószer-fogyasztással, az utcai konfliktusokkal és az elhagyott vagy rendezetlen ingatlanokkal kapcsolatos problémák.

Józsefvárosban például Pikó András polgármester korábban arról beszélt, hogy kábítószeres csoportok jelentek meg a kerület egyes részein, és a probléma már játszótereket, lépcsőházakat és üresen álló ingatlanokat is érint. Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina szintén a hajléktalanság és az utcai jelenlét növekedésére hívta fel a figyelmet. 

A VI. kerület vezetője, Soproni Tamás pedig a rendőri jelenlét megerősítését szorgalmazta.

A problémák súlyát korábban Győri Péter szociológus is elemezte. A szakember a Népszavának nyilatkozva 10–15 ezer főre becsülte azoknak a budapesti utcákon megjelenő embereknek a számát, akik valamilyen módon hozzájárulnak a közterületi feszültségekhez. A becslésbe a hajléktalanok mellett kábítószer-használókat, betétdíjas palackokat gyűjtő embereket, valamint munkájukat elvesztő és Budapesten rekedő külföldi munkavállalókat is beleszámított.

A szakértő szerint a probléma nem kezelhető kizárólag rendészeti eszközökkel. Ezt a mostani közbiztonsági akció tapasztalatai is alátámasztják: a Belügyminisztérium szerint a háttérben jelentős szociális és egészségügyi problémák húzódnak meg, amelyek kezeléséhez több terület szakembereinek együttműködésére van szükség.

A 30 napos program ezért nem pusztán rendőri fellépésről szól. A résztvevők szerint a hosszú távú megoldáshoz folyamatos információmegosztásra és összehangolt munkára van szükség.

Budapest: Nem ér véget a rendőri jelenlét

A mostani akció egyik legfontosabb eredménye, hogy a rendőri jelenlét a 30 napos időszak után is megmarad. A BRFK állománya a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelten lesz jelen, míg közel száz azonosított helyszínen mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak.

A Belügyminisztérium és a főváros négy konkrét feladatban is megállapodott. A 30 napos akció lezárása után végrehajtási terv alapján folytatják Budapest közbiztonságának megerősítését, emellett augusztus végéig megvizsgálják a rendészeti szerveket és a szabálysértési eljárásokat érintő jogi és hatásköri kérdéseket.

Két új munkacsoport is létrejön. A havi rendszerességgel működő rendészeti munkacsoport az aktuális közbiztonsági feladatokat értékeli majd, míg egy integrált kríziskezelő munkacsoport elsősorban a szociális problémákra koncentrál.

A felek emellett az esetlegesen szükséges további költségvetési forrásokkal kapcsolatban is intézkedési javaslatot készítenek.

A mostani akció tehát nem egy egyszeri rendőrségi fellépés végét jelenti, hanem egy hosszabb folyamat első szakaszát. A cél az, hogy a problémás közterületeken ne csak időszakosan, hanem tartósan is javuljon a közbiztonság, miközben a rendészeti intézkedések mellett a háttérben meghúzódó szociális és egészségügyi problémák kezelésére is megoldást találjanak.

 

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