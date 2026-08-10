Nagy változás jön Budapesten: 19 helyszínen marad a kiemelt rendőri jelenlét

Budapest közbiztonságának javítására indítottak 30 napos fokozott közbiztonsági akciót, amelynek első három hete már jelentős rendészeti eredményeket hozott. A program során eddig 154 embert fogtak el, 118-at állítottak elő, miközben 1600 rendőr összesen 11 ezer szolgálati órát teljesített 97 helyszínen. A Belügyminisztérium, a főváros és a rendőrség most azt is meghatározta, hogyan folytatódhat a rendteremtés a 30 napos akció után.

Budapest: 154 embert fogtak el a fokozott közbiztonsági akció során

Fotó: BKK

A Belügyminisztérium közlése szerint a rendészeti intézkedések során 80 szabálysértési és 72 büntetőfeljelentés született, emellett 154 helyszíni bírságot szabtak ki. A tapasztalatokat a Belügyminisztériumban Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert budapesti rendőrfőkapitány és Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos értékelte.

Összetett probléma áll a budapesti közbiztonsági gondok mögött

A mostani intézkedések hátterében az elmúlt időszakban egyre többször felmerülő közterületi problémák állnak. Több kerületi polgármester is jelezte, hogy egyes városrészekben a lakosság biztonságérzetét rontják a hajléktalansággal, a kábítószer-fogyasztással, az utcai konfliktusokkal és az elhagyott vagy rendezetlen ingatlanokkal kapcsolatos problémák.

Józsefvárosban például Pikó András polgármester korábban arról beszélt, hogy kábítószeres csoportok jelentek meg a kerület egyes részein, és a probléma már játszótereket, lépcsőházakat és üresen álló ingatlanokat is érint. Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina szintén a hajléktalanság és az utcai jelenlét növekedésére hívta fel a figyelmet.

A VI. kerület vezetője, Soproni Tamás pedig a rendőri jelenlét megerősítését szorgalmazta.

A problémák súlyát korábban Győri Péter szociológus is elemezte. A szakember a Népszavának nyilatkozva 10–15 ezer főre becsülte azoknak a budapesti utcákon megjelenő embereknek a számát, akik valamilyen módon hozzájárulnak a közterületi feszültségekhez. A becslésbe a hajléktalanok mellett kábítószer-használókat, betétdíjas palackokat gyűjtő embereket, valamint munkájukat elvesztő és Budapesten rekedő külföldi munkavállalókat is beleszámított.