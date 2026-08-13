Karambol Budapest szívében: két autó csapódott egymásnak a Rákóczi úton

Két gépkocsi karambolozott Budapesten a VII. kerületben, a Rákóczi út és az Erzsébet körút sarkán.

Baleset történt a Rákóczi úton, két autó karambolozott Budapesten

Fotó: Gé

Baleset történt a Rákóczi úton, két autó karambolozott Budapesten

Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon - írja a katasztrófavédelem.