Karambol Budapest szívében: két autó csapódott egymásnak a Rákóczi úton

Két autó ütközött össze csütörtökön Budapest VII. kerületében, a Rákóczi út és az Erzsébet körút kereszteződésénél. A helyszínre tűzoltók is érkeztek, a baleset miatt fennakadásra kell számítani a közlekedésben.
Két gépkocsi karambolozott Budapesten a VII. kerületben, a Rákóczi út és az Erzsébet körút sarkán.
Baleset történt a Rákóczi úton, két autó karambolozott Budapesten
Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon - írja a katasztrófavédelem.
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