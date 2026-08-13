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Budapest

Karambol Budapest szívében: két autó csapódott egymásnak a Rákóczi úton

1 órája
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Két autó ütközött össze csütörtökön Budapest VII. kerületében, a Rákóczi út és az Erzsébet körút kereszteződésénél. A helyszínre tűzoltók is érkeztek, a baleset miatt fennakadásra kell számítani a közlekedésben.
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BudapestkarambolbalesettűzoltókRákóczi út

Két gépkocsi karambolozott Budapesten a VII. kerületben, a Rákóczi út és az Erzsébet körút sarkán. 

Baleset történt a Rákóczi úton, két autó karambolozott Budapesten
Baleset történt a Rákóczi úton, két autó karambolozott Budapesten 
Fotó: Gé

Baleset történt a Rákóczi úton, két autó karambolozott Budapesten

Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon - írja a katasztrófavédelem

 

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