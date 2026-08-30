Maszkban, baseballütővel támadt egy férfi emberek Budapesten

Rendőrkézre került a férfi, aki augusztus 25-én 18 óra körül Budapest XIII. kerületében, a Szent László utcában autójával megállt egy másik jármű mellett, majd annak hátsó ajtajához lépett, szinte feltépte azt, és többször megütötte az ott ülő férfit. Ezután feldúltan kiabált be a kocsiba, majd saját autója mellett járkálva tovább ordibált az utcán, miközben a forgalmat is feltartotta. Arcát mindeközben fekete maszk takarta. A történteket egy taxi fedélzeti kamerája rögzítette.

Rendőrkézre került a budapesti őrjöngő. Fotó: unsplash.com

A férfi másnap délelőtt a XIV. kerületben hasonló körülmények között, minden előzmény nélkül támadt rá egy másik férfira: egy baseballütővel hasba ütötte, majd megfenyegette.

Rendőrkézre került a budapesti őrjöngő: ezzel kell szembenézzen

A BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága garázdaság vétség gyanúja miatt indított eljárást, amelynek során azonosították a férfit, majd elfogatóparancsot adtak ki ellene. A körözés alapján a 26 éves férfi önként jelentkezett a rendőrségen. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A zuglói rendőrök az ott elkövetett cselekmény miatt külön eljárásban, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, írja a police.hu