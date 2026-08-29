Súlyos baleset történt a szegedi fesztiválon bungee jumping közben

A Partfürdőn szórakozó fesztiválozók este tizenegy óra után arra lehettek figyelmesek, hogy több mentő- és rendőrautó szirénázva érkezik a rendezvény területére. A SZIN-en idén bungee jumpingolni is lehetett, a Délmagyarország értesülései szerint a baleset akkor történt, amikor egy mélybe ugró személyt az első zuhanás után visszarántotta a rugalmas kötél, amely váratlanul rácsavarodott a testére, és a saját súlya fel-le rángatta őt. Szemtanúk beszámolói szerint a kötél a sérült nyakára is rátekeredett, ám ezt az információt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.

Súlyos balesettel végződött a bungee jumping ugrás Szegeden – képünk illusztráció (Fotó: Pexels/Carlos Ruiz)

Mentők és rendőrök is érkeztek a bungee jumping baleset helyszínére

A sérült ellátását a fesztivál helyszíni egészségügyi szolgálata pillanatok alatt megkezdte, majd rövid időn belül újabb mentőegységek érkeztek Partfürdőre. Ez arra utal, hogy a sérült állapota engedte a szállítást, hiszen a tömegrendezvények biztonsági előírásai szerint a helyszíni ügyeletet ellátó mentőcsapat nem hagyhatja el a fesztivál területét, a kórházba szállításhoz minden esetben külön egységet riasztanak.

Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy a rendőrség jelenlétére miért volt szükség, ahogyan a sérült állapotáról és sérüléseinek pontos mértékéről sincs még hivatalos tájékoztatás.

Kötél nélkül dobták a mélybe a fiatal nőt

Halálos baleset történt egy engedély nélkül szervezett extrémsport-eseményen Brazíliában. A bungee jumping során egy 21 éves nő zuhant a mélybe, miután az ugráshoz szükséges biztonsági kötél egyáltalán nem volt rögzítve. A tragédia után több szervezőt is őrizetbe vettek a hatóságok.