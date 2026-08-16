Négy áldozat is ugyanabból a lengyel faluból származott az M3-as busztragédiában, a település elöljárója az egyik túlélővel is beszélt

A magyarországi buszbalesetben 12 lengyel zarándok vesztette életét, további 47 sérültet pedig elláttak a mentők. A bosznia-hercegovinai Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel autóbusz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között. A lengyel zarándokok a Podkarpacie régióból érkeztek, most pedig újabb megrázó részletek derültek ki: egyetlen kis faluból legalább négyen haltak meg.
Az egyik túlélővel sikerül beszélni
Wojciech Tatara, a Rzeszów közelében fekvő Siedliska falu elöljárója és a Lubenia önkormányzati képviselője a Polsat Newsnak beszélt a tragédiáról. Elmondása szerint négy helybéli halálát már biztosan megerősítették. Egy ötödik áldozatról is úgy tudja, hogy a környékről származhat, de nem Siedliskából.
Tatara egy olyan helybélivel is beszélt, aki túlélte a balesetet, és jelenleg kórházban ápolják.
A baleset éjszaka történt, a legtöbben aludtak a buszon. Beszéltem az egyik túlélővel, aki szintén ezen a buszon utazott. Azt mondta, az egész mindössze néhány másodperc alatt történt. Most kórházban van, és nagyon jó ellátást kap. A mentő- és segélyszervezetek gondoskodnak a sérültekről
– mondta az elöljáró.
Tatara ezután könnyek között beszélt arról, amit a túlélőtől megtudott.
Sajnos azt is megerősítette, hogy négy ember a mi településünkről vesztette életét
– mondta.
Fekete nap a falu történetében
A tragédia különösen súlyosan érinti Siedliskát, hiszen a kis településen sokan személyesen ismerték az áldozatokat.
Mindannyiukat személyesen ismertem. Aktívan részt vettek a közösség életében, nyitott, segítőkész emberek voltak. Ettől csak még fájdalmasabb ez a tragédia
– fogalmazott Tatara. Azt is megerősítette, hogy gyerekek is utaztak a buszon, de szerencsére egyikük sem szenvedett súlyos sérülést.
Az önkormányzati képviselő szerint a történtek Siedliska történetének egyik legsötétebb napját jelentik.
„Biztosan nagy sokk ez, és fekete nap Siedliska történetében. Néhány éve ünnepeltük a település 600. évfordulóját, most pedig sajnos ilyen tragédia történt.”
A baleset miatt a vasárnapra tervezett önkormányzati aratási ünnepséget is lemondták. A helyi templomban közben imádkoztak az elhunytakért, valamint a sérültek felépüléséért.
A gyerekek nem szenvedtek súlyos sérüléseket
Tatara egy sérült családjáról is beszélt. Az édesapával sikerült kapcsolatba lépnie: a férfi a feleségével és a gyerekeivel együtt utazott a zarándokúton.
A férfinak még biztosan kórházban kell maradnia, a feleségét viszont talán hamarabb hazaengedik. A család együtt utazott, a gyerekeknek szerencsére nem esett komolyabb bajuk, a felesége pedig a beszámolója szerint viszonylag jól van. A férfi azonban olyan sérüléseket szenvedett, hogy várhatóan még egy ideig kórházban kell maradnia
– számolt be az elöljáró.
A busz Strzyżów községből indult, a település polgármestere, pedig azt mondta, hogy az önkormányzat területéről 11-en vettek részt a zarándoklaton. A Polsat News riportere szerint még nem minden érintett tudott kapcsolatba lépni a családjával, mivel többen kórházba kerülhettek, és nem volt náluk a telefonjuk. A hozzátartozók ezért folyamatosan próbálják elérni szeretteiket.