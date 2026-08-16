Négy áldozat is ugyanabból a lengyel faluból származott az M3-as busztragédiában, a település elöljárója az egyik túlélővel is beszélt

A magyarországi buszbalesetben 12 lengyel zarándok vesztette életét, további 47 sérültet pedig elláttak a mentők. A bosznia-hercegovinai Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel autóbusz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között. A lengyel zarándokok a Podkarpacie régióból érkeztek, most pedig újabb megrázó részletek derültek ki: egyetlen kis faluból legalább négyen haltak meg.

A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel busz utasai között több, ugyanabból a kis faluból származó ember is volt: Siedliskából négyen biztosan az áldozatok között vannak

Fotó: MW

Az egyik túlélővel sikerül beszélni

Wojciech Tatara, a Rzeszów közelében fekvő Siedliska falu elöljárója és a Lubenia önkormányzati képviselője a Polsat Newsnak beszélt a tragédiáról. Elmondása szerint négy helybéli halálát már biztosan megerősítették. Egy ötödik áldozatról is úgy tudja, hogy a környékről származhat, de nem Siedliskából.

Tatara egy olyan helybélivel is beszélt, aki túlélte a balesetet, és jelenleg kórházban ápolják.

A baleset éjszaka történt, a legtöbben aludtak a buszon. Beszéltem az egyik túlélővel, aki szintén ezen a buszon utazott. Azt mondta, az egész mindössze néhány másodperc alatt történt. Most kórházban van, és nagyon jó ellátást kap. A mentő- és segélyszervezetek gondoskodnak a sérültekről

– mondta az elöljáró.

- Na pewno cztery osoby z naszej miejscowości straciły życie - powiedział na antenie @PolsatNewsPL sołtys wsi Siedliska Wojciech Tatara. Dodał też, że poszkodowane były dzieci, jednak nie odniosły poważnych obrażeń.https://t.co/XWWZT41zcQ — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) August 16, 2026

Tatara ezután könnyek között beszélt arról, amit a túlélőtől megtudott.

Sajnos azt is megerősítette, hogy négy ember a mi településünkről vesztette életét

– mondta.