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baleset

Négy áldozat is ugyanabból a lengyel faluból származott az M3-as busztragédiában, a település elöljárója az egyik túlélővel is beszélt

1 órája
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Újabb megrázó részletek derültek ki a magyarországi buszbalesetről: egyetlen lengyel faluból négyen vesztették életüket. A település elöljárója elmondta, hogy az áldozatokat személyesen is ismerte, a történteket pedig Siedliska történetének fekete napjaként élik meg.
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balesetáldozatkórház

A magyarországi buszbalesetben 12 lengyel zarándok vesztette életét, további 47 sérültet pedig elláttak a mentők. A bosznia-hercegovinai Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel autóbusz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között. A lengyel zarándokok a Podkarpacie régióból érkeztek, most pedig újabb megrázó részletek derültek ki: egyetlen kis faluból legalább négyen haltak meg.

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A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel busz utasai között több, ugyanabból a kis faluból származó ember is volt: Siedliskából négyen biztosan az áldozatok között vannak
Fotó: MW

Az egyik túlélővel sikerül beszélni

Wojciech Tatara, a Rzeszów közelében fekvő Siedliska falu elöljárója és a Lubenia önkormányzati képviselője a Polsat Newsnak beszélt a tragédiáról. Elmondása szerint négy helybéli halálát már biztosan megerősítették. Egy ötödik áldozatról is úgy tudja, hogy a környékről származhat, de nem Siedliskából.

Tatara egy olyan helybélivel is beszélt, aki túlélte a balesetet, és jelenleg kórházban ápolják.

A baleset éjszaka történt, a legtöbben aludtak a buszon. Beszéltem az egyik túlélővel, aki szintén ezen a buszon utazott. Azt mondta, az egész mindössze néhány másodperc alatt történt. Most kórházban van, és nagyon jó ellátást kap. A mentő- és segélyszervezetek gondoskodnak a sérültekről

 – mondta az elöljáró.

Tatara ezután könnyek között beszélt arról, amit a túlélőtől megtudott.

Sajnos azt is megerősítette, hogy négy ember a mi településünkről vesztette életét

 – mondta.

Galéria: Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről – galéria
Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu
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Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről – galéria

Fekete nap a falu történetében

A tragédia különösen súlyosan érinti Siedliskát, hiszen a kis településen sokan személyesen ismerték az áldozatokat.

Mindannyiukat személyesen ismertem. Aktívan részt vettek a közösség életében, nyitott, segítőkész emberek voltak. Ettől csak még fájdalmasabb ez a tragédia

 – fogalmazott Tatara. Azt is megerősítette, hogy gyerekek is utaztak a buszon, de szerencsére egyikük sem szenvedett súlyos sérülést.

Az önkormányzati képviselő szerint a történtek Siedliska történetének egyik legsötétebb napját jelentik.

„Biztosan nagy sokk ez, és fekete nap Siedliska történetében. Néhány éve ünnepeltük a település 600. évfordulóját, most pedig sajnos ilyen tragédia történt.”

A baleset miatt a vasárnapra tervezett önkormányzati aratási ünnepséget is lemondták. A helyi templomban közben imádkoztak az elhunytakért, valamint a sérültek felépüléséért.

A gyerekek nem szenvedtek súlyos sérüléseket

Tatara egy sérült családjáról is beszélt. Az édesapával sikerült kapcsolatba lépnie: a férfi a feleségével és a gyerekeivel együtt utazott a zarándokúton.

A férfinak még biztosan kórházban kell maradnia, a feleségét viszont talán hamarabb hazaengedik. A család együtt utazott, a gyerekeknek szerencsére nem esett komolyabb bajuk, a felesége pedig a beszámolója szerint viszonylag jól van. A férfi azonban olyan sérüléseket szenvedett, hogy várhatóan még egy ideig kórházban kell maradnia

 – számolt be az elöljáró.

A busz Strzyżów községből indult, a település polgármestere,  pedig azt mondta, hogy az önkormányzat területéről 11-en vettek részt a zarándoklaton. A Polsat News riportere szerint még nem minden érintett tudott kapcsolatba lépni a családjával, mivel többen kórházba kerülhettek, és nem volt náluk a telefonjuk. A hozzátartozók ezért folyamatosan próbálják elérni szeretteiket.

 

Buszbaleset az M3-ason
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