Súlyos buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, egy nő életveszélyben van

Kilenc ember, köztük két gyermek sérült meg, amikor egy autóbusz és egy személyautó összeütközött szombaton Budapesten, az Astoriánál.
Buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval Budapesten, az Astoriánál szombaton.
Buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, egy nő életveszélyben van
Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére közölte: több mentőegységgel vonultak ki a balesethez.
Egy középkorú nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, további nyolc embert, köztük két gyermeket pedig könnyebb sérülésekkel.
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