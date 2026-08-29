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Súlyos buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, egy nő életveszélyben van

Astoria

Súlyos buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, egy nő életveszélyben van

1 órája
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Kilenc ember, köztük két gyermek sérült meg, amikor egy autóbusz és egy személyautó összeütközött szombaton Budapesten, az Astoriánál.
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AstoriaBudapestbuszbaleset

Buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval Budapesten, az Astoriánál szombaton.

Buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, egy nő életveszélyben van
Buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, egy nő életveszélyben van
Fotó: Shutterstock

Buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, egy nő életveszélyben van

Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére közölte: több mentőegységgel vonultak ki a balesethez.

Egy középkorú nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, további nyolc embert, köztük két gyermeket pedig könnyebb sérülésekkel.

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