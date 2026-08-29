Súlyos buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, egy nő életveszélyben van

Buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval Budapesten, az Astoriánál szombaton.

Buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, egy nő életveszélyben van

Fotó: Shutterstock

Buszbaleset az Astoriánál: kilencen megsérültek, egy nő életveszélyben van

Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére közölte: több mentőegységgel vonultak ki a balesethez.

Egy középkorú nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, további nyolc embert, köztük két gyermeket pedig könnyebb sérülésekkel.