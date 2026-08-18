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Letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset miatt gyanúsított lengyel sofőrt

kórház

M3-as buszbaleset: még hét sérültet ápolnak a miskolci kórházban

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Összesen még 7 sérültet ápolnak a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban, ahová 9 személyt szállítottak be az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset helyszínéről - közölte az intézmény kommunikációs munkatársa.
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kórházlengyelországbuszbaleset

Németh Csaba azt írta, hogy a sérültek közül két beteget súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban kezelnek a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon (KAITO). Mindkettőjüknél megtörténtek a szükséges műtéti beavatkozások, ellátásuk és intenzív terápiás kezelésük folyamatos.

M3 baleset
Tizenkét ember halt meg a vasárnap hajnali mezőkeresztesi buszbalesetben, amely az M3-as egyik legsúlyosabb tragédiája. Az autópályán az elmúlt években több megrázó, halálos baleset is történt.
Fotó: Heol.hu

Buszbaleset: még hét sérültet ápolnak

A kórház Traumatológiai Osztályán négy beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik. Az idegsebészeten egy személyt ápolnak, míg a baleset többi sérültje állapotuknak köszönhetően már hazautazhattak rokonaikkal Lengyelországba - közölte.

A sajtóanyag szerint a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt megad a sérültek ellátásához, a hozzátartozóknak pedig lengyel tolmácsot is biztosítanak. A családtagokat az orvosok felvilágosították a sérültek állapotáról, a hozzátartozóknak szálláslehetőséget is biztosítottak.

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