M3-as buszbaleset: még hét sérültet ápolnak a miskolci kórházban

Németh Csaba azt írta, hogy a sérültek közül két beteget súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban kezelnek a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon (KAITO). Mindkettőjüknél megtörténtek a szükséges műtéti beavatkozások, ellátásuk és intenzív terápiás kezelésük folyamatos.

Tizenkét ember halt meg a vasárnap hajnali mezőkeresztesi buszbalesetben, amely az M3-as egyik legsúlyosabb tragédiája. Az autópályán az elmúlt években több megrázó, halálos baleset is történt.

Fotó: Heol.hu

Buszbaleset: még hét sérültet ápolnak

A kórház Traumatológiai Osztályán négy beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik. Az idegsebészeten egy személyt ápolnak, míg a baleset többi sérültje állapotuknak köszönhetően már hazautazhattak rokonaikkal Lengyelországba - közölte.

A sajtóanyag szerint a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt megad a sérültek ellátásához, a hozzátartozóknak pedig lengyel tolmácsot is biztosítanak. A családtagokat az orvosok felvilágosították a sérültek állapotáról, a hozzátartozóknak szálláslehetőséget is biztosítottak.