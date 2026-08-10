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buszsofőr

Vezetés közben vesztette eszméletét, majd szalagkorlátnak hajtott egy buszsofőr

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A munkatársai küzdöttek egy buszsofőr életéért a közelmúltban. A férfi egy Komárom-Esztergom vármegyei céges autóbusszal szállította a kollégáit, amikor vezetés közben hirtelen eszméletét vesztette, a kormányra borult és szalagkorlátnak hajtott. A munkatársai ekkor azonnal a buszsofőr segítségére siettek, kimentették a járműből, majd tárcsázták a segélyhívót.
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buszsofőrOrszágos Mentőszolgálateszméletvesztésmentő

Drámai életmentés zajlott a közelmúltban, miután vezetés közben rosszul lett egy buszsofőr. Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint egy 60 év körüli sofőr vesztette eszméletét, mialatt egy Komárom-Esztergom vármegyei céges autóbusszal szállította a kollégáit, majd a kormányra borult és szalagkorlátnak hajtott. A férfi kollégái ekkor rögtön a beteg segítségére siettek, akit kimentettek a járműből, és tárcsázták a segélyhívót.

részeg buszsofőr
Buszsofőr életéért küzdöttek a kollégái / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Buszsofőr életéért küzdöttek a kollégái

A hívásfogadó több mentőegységet is a helyszínre riasztott, mialatt betegvizsgálatra instruálta a bejelentőket. A férfi ekkor már nem lélegzett, így a telefonos utasításokat követve a munkatársak megkezdték az újraélesztést, amit az elsőként a helyszínre érkező mentőgépkocsi bajtársai vettek át, és ami a gyors segítségnyújtásnak köszönhetően perceken belül sikerre vezetett. 

Az ellátáshoz ezután esetkocsi és mentőorvosi kocsi is csatlakozott. A férfi állapotát a mentők végül sikeresen stabilizálták, majd az újraélesztett beteget és a busz egyik utasát, aki az ütközéskor könnyebb sérüléseket szenvedett, kórházba szállították.

A sofőrnek mielőbbi teljes felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek szívből gratulálunk!

 - zárták a beszámolójukat a mentősök.

Nem mindennapi látogató érkezett a napokban a Zsámbéki Mentőállomásra. Körmendi István és Kathy Márk mentősök teljesítettek éppen szolgálatot, amikor hajnali 3 óra körül egy lovas állt meg az állomásnál, és vizet kért megszomjazott lovának.

Zsámbékon éjjel is akad segítség annak, aki megszomjazik

– írta meg az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A mentők természetesen nem hagyták szomjazni az állatot, és egy vödör vízzel gyorsan felfrissítették.

 

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