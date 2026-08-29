A földről látta a Cessna tulajdonosa, ahogy elvitt gépe a levegőbe emelkedik Kalocsán

Mint beszámoltunk róla, a rendőrség elfogta azt a 24 éves szomori férfit, aki szombaton reggel ellopott egy kisrepülőt, majd kényszerleszállást hajtott vele végre. Mint kiderült, az ittas fiatal a kalocsai repülőtérről vitte el a Cessna 172 típusú gépet, majd Paks felé vette az irányt, ezért a Magyar Honvédség készenléti Gripenjeit is riasztották. Az Origo újabb részleteket tudott meg a megdöbbentő eset kapcsán.

A napraforgótáblában landolt a kalocsai repülőtérről elkötött Cessna kisgép (Fotó: Makovics Kornél)

Így lophatta el a Cessna gépet a tolvaj a kalocsai repülőtérről

Egy, a kalocsai reptéren dolgozó forrásunk szerint a kisgépet nem volt nehéz elvinni, ugyanis a repülők olyan területen parkolnak, ahová szinte szabadon besétálhat bárki. A gép elindítása sem bonyolult feladat, mivel ezek a típusok nyomógombos indítórendszerrel vannak felszerelve. Informátorunk azt nem tudta megmagyarázni, hogy a zavart fiatalember hogyan tudta a levegőbe emelni a Cessnát, azonban biztosra veszi, hogy

a repülőgéptolvaj korábban nem vett részt pilótaképzésen, mert néhány perccel később, mintegy öt kilométer megtétele után, Gerjen térségében kényszerleszállást kellett végrehajtania.

Elmondása szerint a férfinak óriási szerencséje volt, hogy sérülések nélkül megúszta a nem mindennapi kalandot.

Hozzátette, az eseménynek volt egy szemtanúja is, mégpedig egy juhász, aki arról számolt be, hogy a fiatalember mindvégig bizonytalan kézzel irányította a légi járművet.

A Cessna 172-es tulajdonosa éppen a gépéhez igyekezett, amikor meglátta, hogy a jármű elemelkedik a földről, ezután ő értesítette a hatóságokat a repülőgéplopásról.

Forrásunk közölte, mivel a férfi Paks felé kezdett repülni, a katonai radarok is befogták, így a készenléti Gripen vadászgéppár azonnal a levegőbe emelkedett. A botcsinálta pilóta azonban olyan hamar földet ért, hogy mire a Gripenek odaértek, ő már a napraforgótáblában landolt, majd elhagyta a helyszínt. A vadászgépek ezután találták meg a sérült kisgépet, és a helyszín felett maradtak a mentőhelikopter, illetve a földi mentőegységek megérkezéséig.

Repülő után autót is lopott volna az elkövető

A férfi a kényszerleszállás után hátrahagyta a repülőt, majd zavart állapotban sétált az 512-es úton. Egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen neki, a tolvaj azonban beült a gépkocsiba, és megpróbált elhajtani vele. Ebben egy másik, ugyancsak segíteni szándékozó ember akadályozta meg, majd perceken belül megérkeztek a rendőrök is, akik lecsaptak a 24 éves szomori férfira, aki állítólag részegen követte el a bűncselekményt. Hogy fogyasztott-e más szert is, még vizsgálják.

Az ügyben a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök jármű önkényes elvétele, míg a Tolna vármegyei nyomozók rablás gyanúja miatt folytatnak eljárást. A férfit a kihallgatása után őrizetbe veszik, a hatóságok pedig kezdeményezik a letartóztatását.

Az esetet a rendőrség és a légügyi hatóság szakértők bevonásával tárja fel. A kalocsai repülőtéren már meg is kezdődött a közös rendőrségi és hatósági razzia, amelyet a tervek szerint az ország valamennyi repülőterére kiterjesztenek.

A napraforgótáblában landolt kisrepülőről készült képgaléria is elérhető a Teolo