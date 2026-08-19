„Cigarettakígyókat” húztak elő a tréler fémvázából a NAV pénzügyőrei – videó

Cigarettacsempészet miatt indult eljárás, miután a pénzügyőrök több száz doboz bolgár cigarettát találtak egy utánfutó fémvázába rejtve a lajosmizsei pihenőhelyen. A járművet egy Bulgária és Hollandia között közlekedő holland kisbusz vontatta.
A jármű Bulgária és Hollandia között közlekedett hét utassal, és egy trélert vontatott, amelyen további két utánfutót szállított. A sofőr és az utasok az ellenőrzéskor azt mondták a pénzügyőröknek, hogy nem szállítanak és nem birtokolnak jövedéki terméket.
A járőrök azonban az utánfutókat is átvizsgálták, és az egyik tréler szerkezetének nyílásaiban cigarettásdobozokat vettek észre.
Cigarettacsempészet miatt bontották meg a tréler szerkezetét
A biztonságos és alapos ellenőrzés érdekében a járművet a NAV hivatali helyiségébe kísérték, ahol speciális eszközökkel megbontották az utánfutó szerkezetét. Ekkor derült ki, hogyan rejtették el a dohánytermékeket. A cigarettásdobozokat hosszú sorokba ragasztották össze, majd az utánfutó üreges merevítővasaiba helyezték. A bontás során a dobozok egymás után kerültek elő a fémvázból, a NAV ezért „cigarettakígyókként” utalt rájuk.
A lefoglalt dohánytermék értéke meghaladja az egymillió forintot. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető több mint 1,5 millió forintos bírságra számíthat.
Külön szabályok vonatkoznak a dohánytermékek szállítására
A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedéki termékekre, köztük a dohánytermékekre külön szabályok és mennyiségi korlátozások vonatkoznak. Ezeket az Európai Unión belüli szállításnál, valamint a nem uniós országokból történő behozatalnál is figyelembe kell venni.
A pénzügyőrök ellenőrizhetik a jövedéki termékek birtoklásának körülményeit és a hozzájuk kapcsolódó okmányokat. A NAV mozgó egységei az ország egész területén végeznek mélységi ellenőrzéseket a jogellenes cselekmények felderítése érdekében.