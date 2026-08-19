„Cigarettakígyókat” húztak elő a tréler fémvázából a NAV pénzügyőrei – videó

Cigarettacsempészet miatt indult eljárás, miután a pénzügyőrök több száz doboz bolgár cigarettát találtak egy utánfutó fémvázába rejtve a lajosmizsei pihenőhelyen. A járművet egy Bulgária és Hollandia között közlekedő holland kisbusz vontatta.

A cigarettacsempészet során a tréler üreges merevítővasaiba rejtették a dohánytermékeket

Fotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal

A jármű Bulgária és Hollandia között közlekedett hét utassal, és egy trélert vontatott, amelyen további két utánfutót szállított. A sofőr és az utasok az ellenőrzéskor azt mondták a pénzügyőröknek, hogy nem szállítanak és nem birtokolnak jövedéki terméket.

A járőrök azonban az utánfutókat is átvizsgálták, és az egyik tréler szerkezetének nyílásaiban cigarettásdobozokat vettek észre.

Cigarettacsempészet miatt bontották meg a tréler szerkezetét

A biztonságos és alapos ellenőrzés érdekében a járművet a NAV hivatali helyiségébe kísérték, ahol speciális eszközökkel megbontották az utánfutó szerkezetét. Ekkor derült ki, hogyan rejtették el a dohánytermékeket. A cigarettásdobozokat hosszú sorokba ragasztották össze, majd az utánfutó üreges merevítővasaiba helyezték. A bontás során a dobozok egymás után kerültek elő a fémvázból, a NAV ezért „cigarettakígyókként” utalt rájuk.

A lefoglalt dohánytermék értéke meghaladja az egymillió forintot. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető több mint 1,5 millió forintos bírságra számíthat.

Több száz doboz bolgár cigarettát találtak az utánfutó fémvázában

Fotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Külön szabályok vonatkoznak a dohánytermékek szállítására

A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedéki termékekre, köztük a dohánytermékekre külön szabályok és mennyiségi korlátozások vonatkoznak. Ezeket az Európai Unión belüli szállításnál, valamint a nem uniós országokból történő behozatalnál is figyelembe kell venni.

A pénzügyőrök ellenőrizhetik a jövedéki termékek birtoklásának körülményeit és a hozzájuk kapcsolódó okmányokat. A NAV mozgó egységei az ország egész területén végeznek mélységi ellenőrzéseket a jogellenes cselekmények felderítése érdekében.