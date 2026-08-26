Éjszakai lövöldözés tört ki Cinkotán

Lövöldözés zaja zavarta meg Cinkota nyugalmát kedden éjjel. Többen is hallották, hogy a HÉV-megálló környékén egy társaság heves szóváltásba kezdett, majd egy férfi a dörrenés előtt így szólt vitapartneréhez: „Tedd le!”

Lövöldözésbe torkollott a cinkotai konfliktus (Fotó: magnific.com)



A környéken élők szerint folyamatosan romlik a térség közbiztonsága. Ennek fő okát a környéken gombamód szaporodó, legális és illegális munkásszállókban látják.

Egyesek úgy vélik, részben ezekhez a szállókhoz köthető többek között a drogterjesztés is.

Az egyik cinkotai Facebook-csoportban az esethez többen hozzászóltak. A kommentek szerint

a szülők már alig merik egyedül elengedni a gyerekeiket a HÉV-hez, sötétedés után inkább autóval viszik őket mindenhová.

A kialakult helyzet az iskolakezdés előtti héten különösen aggasztja a kerületieket.

Két férfit fogtak el a cinkotai lövöldözés miatt

A cinkotaiak a kerületben uralkodó áldatlan állapotok miatt azonnali intézkedéseket követelnek, mi több, már egy demonstrációt is kilátásba helyeztek.

Az Origo az ügyben megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. A kommunikációs osztály írásban válaszolt kérdéseinkre, és beszámoltak róla, hogy augusztus 25-én 22 óra 19 perckor érkezett bejelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, hogy a XVI. kerület Állomás tér 2. szám alatti parkolóban

két személy vitatkozott, egyikük többször a levegőbe is lőtt.

A helyszínre kiérkező egyenruhások meghallgatták a bejelentőt, aki elmondta, hogy többen összevitatkoztak, és egyikük egy gáz-riasztó fegyverrel a levegőbe lőtt, majd elmentek.

A rendőrök két férfit elfogtak és előállítottak a kerületi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket.