Meghalt a debreceni késelés 23 éves áldozata, társát is súlyosan megsebesítették - videó

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, vasárnap hajnalban két fiatal férfit késelt meg egy 64 éves férfi Debrecenben, a Múzeum utcában. A rendőrség első tájékoztatása szerint a támadást szóváltás előzte meg, amely után az idősebb férfi kést rántott, majd megszúrta a két fiatalt.

Halálos áldozata is van a debreceni támadásnak - Fotó: police.hu

Mindkét sérültet kórházba szállították. Az RTL Híradó információi szerint azonban a 23 éves, létavértesi férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy életét vesztette.

A támadó a szívénél szúrta meg.

A másik fiatalt hason érte a szúrás. Súlyos sérülése ellenére még el tudott jutni egy közeli dohányboltba, ahol segítséget kért.

Úgy tudni, hogy az ő állapota stabil.

Mi történt Debrecenben?

A konfliktus azt követően robbant ki, hogy a későbbi támadó az utcán kiabálva bántalmazott egy nőt.

A fiatalok ezt látva közbeléptek, és felszólították a férfit, hogy hagyja abba a nő bántalmazását. Ekkor a férfi elővette a kését, majd odalépett a padon ülő fiatalokhoz és rájuk támadt.

A társaság harmadik tagja nem sérült meg. Ő a segítség megérkezéséig megpróbálta elszorítani súlyosan megsérült barátja sebét. A 23 éves férfival a helyszínen még tudtak kommunikálni, életét azonban később már nem sikerült megmenteni.