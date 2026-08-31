Debreceni késelés: megtaláltuk az áldozat családját, megszólalt a támadás túlélője

Életével fizetett hősiességéért az a 23 éves létavértesi felszolgáló, akit egy 64 éves budapesti hajléktalan férfi sebesített meg súlyosan augusztus 29-én hajnalban, Debrecenben. Zsolt, és barátja, Martin arra lett figyelmes, hogy a férfi egy nőt bántalmaz a Múzeum utcai parkban. Rászóltak és gyengébbek fél védelmére keltek. A támadó ekkor haragra gerjedt, majd egy késsel Zsoltot szíven, Martint pedig hasba szúrta. Mindkét férfit kórházba szállították, Zsolt életét nem lehetett megmenteni. Az Origo a debreceni késelés helyszínén járt.

A debreceni késelés helyszíne Fotó: Mediaworks

Létavértes gyászol. Egy felbőszült hajléktalan dühének következtében elhunyt egy fiatal férfi, aki előtt még ott állt az élet. Zsoltot és családját sokan ismerik a településen. Mind együttéreznek a gyászoló szülőkkel. Anikó, az édesanyja most a második gyermekét kénytelen eltemetni, miután tavaly egy betegség következtében elvesztette a lányát.Érkezésünkkor a gyászoló anya nem nyitott kaput, üzenetben megírta, hogy a lelkiállapota miatt nem kíván interjút adni.

Az elhunyt férfit az eglsz utcájában gyászolják Fotó: Mediaworks

A gyermekem, akit imádok, már nincs. El tudja képzelni, mit érez egy anya?

– fogalmazott.

A helyiek csak jót tudnak mondani Zsoltról.

– Egy igazán rendes, becsületesen dolgozó fiú volt. Úgy tudom, hogy az utóbbi időkben többször munkahelyet váltott, amivel nincs is semmi baj, hiszen megpróbált magának mindig jobb és jobb körülményeket teremteni – mondta egy neve elhallgatását kérő szomszéd.

Gyöngyike közértje éppen abban az utcában üzemel, amelyikben Zsolt családja él. Rendszeresen nála vásárolnak.

Zsolt Gyöngyikét is többször megvédte Fotó: Mediaworks

- Nagyon jól tudom, hogy ez a fiú mennyire rendes srác volt. Akin csak tudott, segített. Nekem is nem egyszer a védelmemre kelt, amikor egyes vásárlók kötekedni kezdtek. Megkérdezte, „Gyöngyi néni, baj van?” Én olyankor megmondtam, hogy tudom a helyzetet kezelni - idézte fel az Origonak nyilatkozó nő.

A debreceni késelés túlélője még kórházban van

Az Origo elérte Zsolt barátját, a jelenleg is kórházban fekvő Martint. A két férfi a Vendéglátóipari Szakközépiskolában vált baráttá, azóta is igyekeztek minél több időt együtt tölteni. Rendszeresen szórakoztak együtt. Így történt a végzetes napon is.