Mint arról korábban beszámoltunk, a debreceni Múzeum utcában egy 64 éves férfi késsel megszúrt két fiatalembert augusztus 29-én hajnalban. A támadás következtében egy 23 éves férfi életveszélyes, míg 24 éves társa súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrök a kapott személyleírás alapján utcáról utcára járva, mindössze két órán belül elfogták a debreceni késelés gyanúsítottját. A hatóság őrizetbe vette a férfit, kezdeményezte a letartóztatását, és életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt indított eljárást ellene.

Emberölésre minősítették át a debreceni késelést. Fotó: police.hu

Emberölésre minősítették át a debreceni késelést

Ahogyan azt vasárnap megírtuk a késelés egyik áldozata, egy 23 éves fiatal férfi életét vesztette. Az RTL Híradó információi szerint a 23 éves, létavértesi fiatalt a támadó a szívénél szúrta meg, míg a másik áldozatot hason.

A rendőrség hétfői közleménye szerint: a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága az életveszélyt okozó testi sértést átminősítette, és a továbbiakban emberölés bűntett miatt folytat eljárást a budapesti lakossal szemben. A Debreceni Járásbíróság augusztus 31-én az ügyészség indítványával egyezően, elrendelte a férfi letartóztatását.