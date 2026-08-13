Éjszaka közepén drifteltek a kaposvári fiatalok, kettejüknek bevonták a forgalmiját – fotók

Négy járművezetőt állítottak meg és vontak ellenőrzés alá a rendőrök augusztus 8-án éjszaka Kaposváron. A Baross Gábor utcából érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy a körforgalomban több autós is szabálytalankodva köröz, „driftel”, ezzel a többi közlekedőt akadályozza, a lakók pedig nem tudnak pihenni a zajtól.

A rendőrök elfogták a driftelő fiatalokat

Fotó: police.hu

A járőrök végül a Füredi utcában vonták intézkedés alá a sofőröket – írja a police.hu.

A négy, 18 és 25 év közötti férfi közül kettővel szemben már a helyszínen eljárást indítottak az autók engedély nélküli átalakítása miatt, és a forgalmi engedélyüket bevonták.

Később a város térfigyelő kameráinak felvételeit kielemezve pedig a közúti közlekedés szabályainak megszegése miatt mind a négy sofőrrel szemben szabálysértési eljárás indítottak.

Fotó: police.hu

A sofőrök fiatal koruk ellenére sem ismeretlenek a hatóságok előtt, négyből ketten már közúti közlekedési balesetet is okoztak.

A folytatódó ellenőrzésekkel a somogyi rendőrök a jövőben is mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy megelőzzék a baleseteket, és balesetveszélyes helyzeteket, amibe a felelőtlen autóvezetők önmagukat és a közlekedés többi résztvevőjét sodornák.

Driftelni próbált a körforgalomban, egyből lezúzta az autót

Körforgalomban próbált driftelni egy nem túl képzett sofőr az év elején, rögtön baleset lett belőle.