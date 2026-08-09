Általános iskola mellett árult drogot Budapesten egy férfi – videó

Lakossági bejelentések alapján a IX. kerületi rendőrök visszatérően ellenőriztek több Ernő utcai ingatlant és környéküket. Augusztus 8-án három férfit igazoltattak a környéken, akiknek viselkedése felvetette a drog-fogyasztás gyanúját.

A rendőrök elfogták a drogkereskedő férfit

Fotó: Facebook/BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság

Mindhármuknál pozitív eredményt mutatott a kábítószer-gyorsteszt, egyiküknél kristályszerű, kábítószergyanús anyagot is találtak.

Az adatgyűjtés során a nyomozók látókörébe került a 31 éves L. Zoltán, aki a gyanú szerint az elmúlt hónapokban lakóhelye környékén, egy általános iskola mellett is árult kábítószert.

A rendőrök L. Zoltánt egy 23 éves férfi társaságában vonták intézkedés alá. Utóbbinál üvegpipát és üres simítózáras tasakokat találtak, kábítószer-gyorstesztje pedig pozitív lett. A nyomozás adatai szerint ő is L. Zoltántól vásárolt kábítószert – írja a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.

A dílert őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Négy vásárlója ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

Partidrogokkal tartott az Ozora fesztiválra egy izraeli férfi, letartóztatták

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