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drog

Nagyszabású rendőrségi akció indult a drogdílerek ellen Pest vármegyében

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Néhány nap alatt több összehangolt rendőrségi akciót is végrehajtottak Pest vármegyében. A kábítószer elleni fellépések során Dányban, Kistarcsán és Kerepesen is intézkedtek, három feltételezett dílert pedig őrizetbe vettek.
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drogkábítószerrendőrségi akció

Több mint 3,5 kilogramm kábítószert foglaltak le augusztus 20-án egy dányi családi házban. A rendőrök előzetesen kiderítették, hogy az ingatlanban kristályt tárolnak és onnan értékesítik tovább. A rajtaütés során elfogták a terjesztőt, a drogot pedig különböző zacskókban találták meg.

Több helyszínen foglaltak le drogot, köztük több mint 3,5 kilogramm kristályt. Három feltételezett dílert őrizetbe vettek.
Több helyszínen foglaltak le drogot, köztük több mint 3,5 kilogramm kristályt. Három feltételezett dílert őrizetbe vettek (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Drogdílereket fogtak Pest vármegyében

Augusztus 25-én egy 45 éves férfit fogtak el Kistarcsán, akit azzal gyanúsítanak, hogy a környéken árulta a tiltott szert. Tőle 129 kiporciózott adag kristályt foglaltak le, összesen több mint 45 grammot.

Drogkereskedelemmel gyanúsítják a 101 éves dédanyát

Másnap ugyanitt egy 46 éves férfinél tartottak kutatást. A lakásban 23 előre kiporciózott csomag kristályt találtak. Ugyanezen a napon Kerepesről is előállítottak egy embert kábítószer birtoklása miatt. A három feltételezett dílert őrizetbe vették, két esetben a bíróság a letartóztatást is elrendelte – számolt be a Police.hu.

Időzített bomba a fővárosi droghelyzet: ezért lepték el Budapestet a kristályozók

Miközben Európát soha nem látott kábítószerhullám sújtja, hazánkban egy egészen sajátos folyamat zajlik. A szegregátumokból és a gyermekvédelemből kikerült fiatalok százai bukkannak fel a fővárosi utcákon, hogy hozzájussanak a Kínában előállított, mindent elpusztító szintetikus droghoz, a kristályhoz. A szakértő szerint a probléma már most társadalmi katasztrófával fenyeget.

 

 

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