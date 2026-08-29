Nagyszabású rendőrségi akció indult a drogdílerek ellen Pest vármegyében

Több mint 3,5 kilogramm kábítószert foglaltak le augusztus 20-án egy dányi családi házban. A rendőrök előzetesen kiderítették, hogy az ingatlanban kristályt tárolnak és onnan értékesítik tovább. A rajtaütés során elfogták a terjesztőt, a drogot pedig különböző zacskókban találták meg.

Több helyszínen foglaltak le drogot, köztük több mint 3,5 kilogramm kristályt. Három feltételezett dílert őrizetbe vettek (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Drogdílereket fogtak Pest vármegyében

Augusztus 25-én egy 45 éves férfit fogtak el Kistarcsán, akit azzal gyanúsítanak, hogy a környéken árulta a tiltott szert. Tőle 129 kiporciózott adag kristályt foglaltak le, összesen több mint 45 grammot.

Másnap ugyanitt egy 46 éves férfinél tartottak kutatást. A lakásban 23 előre kiporciózott csomag kristályt találtak. Ugyanezen a napon Kerepesről is előállítottak egy embert kábítószer birtoklása miatt. A három feltételezett dílert őrizetbe vették, két esetben a bíróság a letartóztatást is elrendelte – számolt be a Police.hu.