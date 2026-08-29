Nagyszabású rendőrségi akció indult a drogdílerek ellen Pest vármegyében

Több mint 3,5 kilogramm kábítószert foglaltak le augusztus 20-án egy dányi családi házban. A rendőrök előzetesen kiderítették, hogy az ingatlanban kristályt tárolnak és onnan értékesítik tovább. A rajtaütés során elfogták a terjesztőt, a drogot pedig különböző zacskókban találták meg.
Drogdílereket fogtak Pest vármegyében
Augusztus 25-én egy 45 éves férfit fogtak el Kistarcsán, akit azzal gyanúsítanak, hogy a környéken árulta a tiltott szert. Tőle 129 kiporciózott adag kristályt foglaltak le, összesen több mint 45 grammot.
Másnap ugyanitt egy 46 éves férfinél tartottak kutatást. A lakásban 23 előre kiporciózott csomag kristályt találtak. Ugyanezen a napon Kerepesről is előállítottak egy embert kábítószer birtoklása miatt. A három feltételezett dílert őrizetbe vették, két esetben a bíróság a letartóztatást is elrendelte – számolt be a Police.hu.
Időzített bomba a fővárosi droghelyzet: ezért lepték el Budapestet a kristályozók
Miközben Európát soha nem látott kábítószerhullám sújtja, hazánkban egy egészen sajátos folyamat zajlik. A szegregátumokból és a gyermekvédelemből kikerült fiatalok százai bukkannak fel a fővárosi utcákon, hogy hozzájussanak a Kínában előállított, mindent elpusztító szintetikus droghoz, a kristályhoz. A szakértő szerint a probléma már most társadalmi katasztrófával fenyeget.