Kokain, kristály és tabletták – tíz dílerre csaptak le a rendőrök

A drogterjesztő hálózat ügyében tíz ember ellen javasol vádemelést kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya. A gyanúsítottak közül négyen 2025 novembere óta letartóztatásban vannak.

A drogterjesztő hálózat ügyében többféle tiltott szert is találtak a nyomozók

Fotó: police.hu

A nyomozás során a rendőrök egy Békés vármegyéből Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéig érő kapcsolati hálózatot tártak fel. A gyanú szerint a terjesztők egymást is segítették, és a vásárlói igényeknek megfelelően egymás között is adták-vették a különböző kábítószereket.

Drogterjesztő hálózat működését tárták fel a nyomozók

A nyomozók először egy békéscsabai férfira figyeltek fel, aki vállalkozói tevékenysége mellett a gyanú szerint kábítószert is értékesített. Ebbe két munkatársát is bevonta. Rendszerint egy mezőberényi apától és fiától beszerzett kristályt árulták, amelyből a rendőrség szerint maguk is fogyasztottak.

Az egyik alkalmazott nővére később megismerkedett egy jászberényi férfival, amivel tovább bővült a kapcsolati háló. A nő élettársa ugyancsak kábítószert terjesztett, beszerzési forrása pedig egy másik jászberényi férfi volt.

A rendőrség tájékoztatása szerint utóbbi a fia és egy jászteleki ismerőse segítségével folytatta a tevékenységet. Főként kokaint adagoltak és értékesítettek, de tablettákat is eladtak fogyasztóknak.

Több mint hárommillió forint értékű kokaint találtak

A békéscsabai és a jászberényi gyanúsítottak egymás között is adták-vették a tiltott szereket, a kapcsolatot pedig a nő biztosította közöttük. A nyomozók a nő és az egyik jászberényi férfi autóját lefoglalták, mert a gyanú szerint a járműveket kábítószer szállítására használták.

A rendőrségi intézkedés során készpénzt is találtak

Fotó: police.hu

Annak a férfinak az elfogásakor, akitől a nő élettársa a kábítószert vásárolta, 2025 novemberében 90 gramm kokaint találtak. A lefoglalt kábítószer értékét több mint hárommillió forintra becsülték.

A gyanúsítottakat a felderítők a Körös Közterületi Támogató Alosztály rendőreinek közreműködésével fogták el. Az ügyben a tíz, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított ember mellett kilenc, a gyanú szerint tőlük vásárló fogyasztó ellen is büntetőeljárás indult.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya az ügy iratait 2026. augusztus 13-án vádemelési javaslattal továbbította a Békés Vármegyei Főügyészségnek.