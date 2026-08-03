Fotó is jött, bombára emlékeztető tárgy került elő a Dunából

Mint azt megírtuk, második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból a Batthyány téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt. Hasonló esethez riasztottak tűzszerészt Szlovákiában, ott egy bombára emlékeztető ismeretlen tárgy került elő Dunaradvány község (Komáromi járás) kataszterében.

A Dunából bombára emlékeztető tárgy került elő Dunaradvány községnél / Fotó: rendőrség

Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Dunából

A Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint vasárnap érkezett bejelentés a Bátorkeszi Rendőrőrsre egy feltehetően a második világháborúból származó lőszer vagy robbanószerkezet miatt.

A területet azonnal biztosították, majd tűzszerész kezdte meg a helyszíni szemlét. Ezzel egy időben a pozsonyi Országos Kriminalisztikai és Szakértői Intézet szakembereit is a helyszínre irányították, hogy megállapítsák, pontosan milyen tárgyról van szó, és valóban második világháborús hadianyag került-e elő. Az intézkedések idejére a Duna érintett szakaszán a hajóforgalmat ideiglenesen felfüggesztették. Arra is felhívták a lakosság figyelmét, hogy amennyiben lőszert vagy ismeretlen pirotechnikai tárgyat találnak, semmiképpen se nyúljanak hozzá, tegyenek bejelentést!

Az utóbbi hetek rendkívül alacsony vízállása miatt egyre gyakrabban kerülnek elő a folyó medréből évtizedek óta rejtőző tárgyak. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a háborús robbanószerkezetek még hosszú idő elteltével is veszélyesek lehetnek - írja a Paraméter.