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bomba

Fotó is jött, bombára emlékeztető tárgy került elő a Dunából

31 perce
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Feltehetően a második világháborúból származik a robbanószerkezet. A bombának tűnő tárgy miatt az érintett szakaszon a hajóforgalmat ideiglenesen felfüggesztették.
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bombadunaradványalacsony vízállásduna

Mint azt megírtuk, második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból a Batthyány téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt. Hasonló esethez riasztottak tűzszerészt Szlovákiában, ott egy bombára emlékeztető ismeretlen tárgy került elő Dunaradvány község (Komáromi járás) kataszterében. 

A Dunából bombára emlékeztető tárgy került elő Dunaradvány községnél
A Dunából bombára emlékeztető tárgy került elő Dunaradvány községnél / Fotó: rendőrség

Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Dunából

A Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint vasárnap érkezett bejelentés a Bátorkeszi Rendőrőrsre egy feltehetően a második világháborúból származó lőszer vagy robbanószerkezet miatt. 

A területet azonnal biztosították, majd tűzszerész kezdte meg a helyszíni szemlét. Ezzel egy időben a pozsonyi Országos Kriminalisztikai és Szakértői Intézet szakembereit is a helyszínre irányították, hogy megállapítsák, pontosan milyen tárgyról van szó, és valóban második világháborús hadianyag került-e elő. Az intézkedések idejére a Duna érintett szakaszán a hajóforgalmat ideiglenesen felfüggesztették. Arra is felhívták a lakosság figyelmét, hogy amennyiben lőszert vagy ismeretlen pirotechnikai tárgyat találnak, semmiképpen se nyúljanak hozzá, tegyenek bejelentést!

Az utóbbi hetek rendkívül alacsony vízállása miatt egyre gyakrabban kerülnek elő a folyó medréből évtizedek óta rejtőző tárgyak. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a háborús robbanószerkezetek még hosszú idő elteltével is veszélyesek lehetnek - írja a Paraméter.

duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
Galéria: Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából
Fotó: Karcag Televízió, mhzrinyi.hu, Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság, Slivo Pole Municipality
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Ősi mamutmaradványok kerültek elő a Duna bulgáriai szakaszán, Rjahovo falu közelében a rekoralacsony vízállás miatt. Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat csontjait egy helyi lakos fedezte fel.

 

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