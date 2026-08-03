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Dunakeszi

Dráma a Dunán: négy fürdőzőt sodort el a víz, egy 29 éves férfit még keresnek Dunakeszinél

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Négy fürdőzőt sodort el a Duna hétfő este a dunakeszi szabadstrandnál. A közelben tartózkodók közül többen azonnal a segítségükre siettek, és három embert sikerült kimenteni, egy 29 éves férfit azonban egyelőre nem találtak meg.
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Dunakeszisodrásdunarendőrség

Riasztást kaptak hétfő este a dunakeszi szabadstrandhoz, miután egy ötfős társaság tagjai közül többen bajba kerültek fürdőzés közben a Dunában.

Egy 29 éves férfit keresnek, miután elsodorta a Duna Dunakeszinél
Egy 29 éves férfit keresnek, miután elsodorta a Duna Dunakeszinél
Fotó: Illusztráció - Mediaworks

Egy 29 éves férfit keresnek, miután elsodorta a Duna Dunakeszinél

Az Origo információi szerint a társaság tagjai közül négyen a vízbe mentek, míg egyikük a parton maradt. A sodrás azonban elsodorta a fürdőzőket. A közelben SUP-ozók közül többen azonnal a segítségükre siettek, és három embert sikerült kimenteniük, egy férfit azonban nem találtak meg.

A történtekkel kapcsolatban az Origo megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely az alábbi tájékoztatást adta:

Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy augusztus 3-án, az esti órákban, Dunakeszi egyik strandjánál egy társaság négy tagját fürdőzés közben elsodorta a víz. Közülük három embert a jelenlévők időben kimentettek, egy 29 éves férfit azonban a rendőrség jelenleg is eltűntként keres. Az eset körülményeit a Dunakeszi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja.

A férfi sorsáról egyelőre nincs hivatalos információ, a keresése jelenleg is tart.

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