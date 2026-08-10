Most közölték: holttestet találtak a Dunában, ő az áldozat

A Dunában találták meg annak a 61 éves férfinak a holttestét, aki csütörtökön tűnt el Szlovákiában, Párkánynál. A férfit a rendőrök, a tűzoltók és a Polgárőrség tagjai is keresték.

Párkánynál tűnt el a férfi, megtalálták a Dunában a holttestét

Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

Holttestet találtak a Dunában, S. Róbert az áldozat

S. Róbert csütörtökön kora este fürdeni ment a Dunába Párkánynál, a vízből azonban már nem tért vissza a partra.

A férfit mintegy 30 kilométerre Párkánytól találták meg, holtan – közölte hétfőn a Szlovák Köztársaság Polgárőrsége, amely az integrált mentőrendszer akkreditált mentőegysége - írja a Paraméter.

Itt arról is írtunk, hogy múlt kedden értesítették a rendőrséget arról, hogy egy nő holttestére bukkantak rá. A tragikus felfedezés a Duna egyik mellékágában, a pozsonyi Sihoť-sziget közelében történt. Az ügyben jelenleg nyomozás folyik.

A Duna alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több meglepő felfedezésre is sor került. Itt arról olvashatsz, hogy robbanótestnek tűnő tárgyat találtak a neszmélyi Duna-parton, ezért azonnal rendőrt hívtak a helyszínre.

