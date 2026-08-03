Dunába ugrott késes támadója elől egy fiatal Budapesten az éjjel – holttestét reggel találták meg

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra augusztus 3-án 1 óra 35 perckor érkezett bejelentés arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik; egyikük késsel fenyegetőzött, míg a másik a Dunába menekült.

A Dunába ugrott fiatal testét reggel találták meg - Illusztráció

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A helyszínre érkező rendőrök és mentőegységek azonnal megkezdték a folyóba ugrott férfi keresését, illetve a helyszínről elmenekülő késes férfi felkutatását – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu-n.

A Dunába ugrott fiatal testét 5 óra 12 perckor megtalálták a folyóban, a feltételezett elkövetőt pedig 5 óra 20 perckor egy XX. kerületi lakásban elfogták, majd előállították.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, melyben a bűncselekmény összes körülményét vizsgálják. Az elfogott férfi elszámoltatása folyamatban van.

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