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duna

Dunába ugrott késes támadója elől egy fiatal Budapesten az éjjel – holttestét reggel találták meg

47 perce
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Összeveszett két férfi egy budapesti híd alatt, majd az egyikük hirtelen kést rántott. A másik férfi a Dunába menekült a támadója elől, most gyilkosság miatt nyomoz a rendőrség.
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dunagubacsi hídBudapestrendőrkéses támadó

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra augusztus 3-án 1 óra 35 perckor érkezett bejelentés arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik; egyikük késsel fenyegetőzött, míg a másik a Dunába menekült.

Dunába ugrott egy fiatal a támadója elől
A Dunába ugrott fiatal testét reggel találták meg - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A helyszínre érkező rendőrök és mentőegységek azonnal megkezdték a folyóba ugrott férfi keresését, illetve a helyszínről elmenekülő késes férfi felkutatását – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu-n.

A Dunába ugrott fiatal testét 5 óra 12 perckor megtalálták a folyóban, a feltételezett elkövetőt pedig 5 óra 20 perckor egy XX. kerületi lakásban elfogták, majd előállították.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, melyben a bűncselekmény összes körülményét vizsgálják. Az elfogott férfi elszámoltatása folyamatban van.

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