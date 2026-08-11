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Dunaújváros

Dugóhúzóból kialakított fegyverrel szúrt csípőn egy férfit egy dunaújvárosi hajléktalan

2 órája
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Letartóztattak egy dunaújvárosi hajléktalant, miután egy dugóhúzóból kialakított eszközzel megszúrt egy férfit egy vendéglátóhely teraszán. A támadó alig négy hónappal korábban szabadult börtönből, így bűnismétlés veszélye miatt a bíróság elrendelte a letartóztatást.
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Dunaújvárostámadásszúrkálás

Néhány napja egy hajléktalan férfi egy dugóhúzóból kialakított eszközzel szúrt csípőn egy másik férfit egy dunaújvárosi vendéglátóhelyen. A támadó letartóztatását most elrendelte a Székesfehérvári Járásbíróság.

Csípőtájékon szúrt egy férfit egy dunaújvárosi hajléktalan
Csípőtájékon szúrt egy férfit egy dunaújvárosi hajléktalan. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Csípőtájékon szúrt egy férfit egy dunaújvárosi hajléktalan

A Fejér Vármegyei Főügyészség szóvivője, Jászberényiné Király Teodóra a 24.hu megkeresésére elárulta, hogy a gyanúsított ittasan összeszólalkozott egy másik férfival az egyik élelmiszer-áruház parkolójában. Ezután a sértett bement egy vendéglátóhelyre, ahová a gyanúsított egy dugóhúzóból kialakított szúróeszközzel követte. A vita a vendéglátóhely teraszán folytatódott, majd a támadó csípőtájékon szúrta áldozatát, többször is megütötte, majd elmenekült.

Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban a bántalmazás módjára és eszközére figyelemmel a súlyosabb sérülés kialakulásának a reális veszélye fennállt. A hajléktalan életmódot folytató férfi alig négy hónappal ezelőtt szabadult a börtönből, így a bíróság szökés, elrejtőzés és bűnismétlés veszélye miatt elrendelte a letartóztatását, a döntés végleges.

 

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