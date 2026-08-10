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elektromos roller

Elektromos rollerrel kerítésnek csapódott egy férfi Apcon, csak pislogással tud kommunikálni

7 órája
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Súlyos balesetet szenvedett egy 32 éves férfi a Heves vármegyei Apcon, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az elektromos roller vezetője egy kerítésnek csapódott, édesanyja beszámolója szerint jelenleg is kritikus állapotban van.
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elektromos rollerbalesetApc

Súlyos balesetet szenvedett egy 32 éves férfi, amikor elektromos rollerrel közlekedett a Heves vármegyei Apcon. A férfi a település központjában haladt, amikor egy kanyarban egy ház kerítésének csapódott.

Az elektromos roller vezetője egy ház kerítésének csapódott Apcon, majd súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel szállították kórházba
Az elektromos roller vezetője egy ház kerítésének csapódott Apcon, majd súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel szállították kórházba
Fotó: Apc Önkormányzat

A Blikknek az édesanya elmondta, fia az Erzsébet téren tartott hazafelé, amikor a baleset történt. Feltételezése szerint túl nagy sebességgel haladhatott a járda irányába, és elképzelhető, hogy a padka miatt veszítette el uralmát a roller felett.

A helyszínen hosszabb ideig küzdöttek azért, hogy a férfit szállítható állapotba hozzák, majd mentőhelikopterrel kórházba vitték.

A család tájékoztatása szerint a 32 éves férfi súlyos koponyasérülést szenvedett, és agyi bevérzést is megállapítottak nála. Mélyaltatásban tartják, állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik.

Édesanyja a lapnak azt mondta, fiát egyszer már felébresztették. Ekkor képes volt mozgatni a végtagjait, kommunikálni azonban csak pislogással tudott. A hozzátartozó szerint a férfi megértette, amikor elmondták neki, mi történt, ezt követően ismét mélyaltatásba helyezték.

A beszámoló szerint egyelőre nem műtik meg, állapota továbbra is kritikus.

Az elektromos roller vezetője nem viselt sisakot a baleset idején

A férfi körülbelül másfél hónappal korábban vásárolta az elektromos rollert. Édesanyja szerint máskor rendszeresen viselt sisakot, a baleset idején azonban nem volt rajta fejvédő.

A történtek ismét ráirányítják a figyelmet az elektromos rollerek közlekedésbiztonsági kockázataira és szabályozására. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter júniusban arról beszélt, hogy a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályok felülvizsgálatával a balesetek száma és súlyossága miatt nem kellene megvárni a KRESZ átfogó módosítását.

 

 

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