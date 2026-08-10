Elektromos rollerrel kerítésnek csapódott egy férfi Apcon, csak pislogással tud kommunikálni

Súlyos balesetet szenvedett egy 32 éves férfi, amikor elektromos rollerrel közlekedett a Heves vármegyei Apcon. A férfi a település központjában haladt, amikor egy kanyarban egy ház kerítésének csapódott.

Az elektromos roller vezetője egy ház kerítésének csapódott Apcon, majd súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel szállították kórházba

Fotó: Apc Önkormányzat

A Blikknek az édesanya elmondta, fia az Erzsébet téren tartott hazafelé, amikor a baleset történt. Feltételezése szerint túl nagy sebességgel haladhatott a járda irányába, és elképzelhető, hogy a padka miatt veszítette el uralmát a roller felett.

A helyszínen hosszabb ideig küzdöttek azért, hogy a férfit szállítható állapotba hozzák, majd mentőhelikopterrel kórházba vitték.

A család tájékoztatása szerint a 32 éves férfi súlyos koponyasérülést szenvedett, és agyi bevérzést is megállapítottak nála. Mélyaltatásban tartják, állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik.

Édesanyja a lapnak azt mondta, fiát egyszer már felébresztették. Ekkor képes volt mozgatni a végtagjait, kommunikálni azonban csak pislogással tudott. A hozzátartozó szerint a férfi megértette, amikor elmondták neki, mi történt, ezt követően ismét mélyaltatásba helyezték.

A beszámoló szerint egyelőre nem műtik meg, állapota továbbra is kritikus.

Az elektromos roller vezetője nem viselt sisakot a baleset idején

A férfi körülbelül másfél hónappal korábban vásárolta az elektromos rollert. Édesanyja szerint máskor rendszeresen viselt sisakot, a baleset idején azonban nem volt rajta fejvédő.