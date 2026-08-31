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Az elhunyt gyermek testvérpár sírját sem kímélte a szolnoki tolvaj – a kommentlavina megtette a hatását

29 perce
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Kegyeletsértő lopás miatt került a rendőrök látókörébe egy szolnoki férfi, aki korábban is fosztogatta az elhunyt testvérpár sírját. Most az is kiderült, mi vitte rá, hogy visszaadja az ellopott tárgyakat.
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Óriási felháborodást váltott ki Szolnokon annak a férfinak a tette, aki egy elhunyt gyermek testvérpár sírjáról lopott el emléktárgyakat. A férfi nem először fosztogatta a családi sírhelyet: korábban a mécseseket rongálta meg, és azokból szerelte ki a működéshez szükséges elemeket – adta hírül a Szoljon

elhunyt
Sem a gyász, sem az elhunyt gyermekek emléke nem állította meg a szolnoki férfit: sorra vitte el a sírra helyezett tárgyakat, majd a felháborodott kommentek láttán állítólag megbánta tettét.
Fotó: Shutterstock

A kegyeletsértő lopást augusztus 29-én követte el a szolnoki városi sírkertben. 

A férfi a gyermekek sírjáról rózsamackókat és virágcsokrokat vitt el, ami komoly felháborodást váltott ki a helyiek körében.

A rendőrségi meghallgatáson kiderült, hogy a férfi korábban is járt ugyanennél a sírhelynél. Akkor a hozzátartozók által kihelyezett mécseseket rongálta meg, hogy kiszedje belőlük a működéshez szükséges elemeket.

A kommentek után meggondolta magát

A lopás híre a közösségi médiában is gyorsan terjedt, a helyiek pedig keményen bírálták a férfit. 

Vallomása szerint a rengeteg elítélő hozzászólás hatására végül megszólalt a lelkiismerete, és rádöbbent arra, mit tett.

Ezután fogta az ellopott virágcsokrokat és a rózsamackókat, majd önként visszavitte azokat a gyermekek sírjára.

Az emléktárgyak így ismét a helyükre kerültek, a férfit azonban ez nem mentesíti a felelősségre vonás alól. A rendőrség a kegyeletsértő lopások miatt folytatja az eljárást.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy közfoglalkoztatott férfi dühében több síremléket is összetört Nyírmihálydiban, miután vitázott a temetőgondnokkal.

 

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