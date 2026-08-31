Az elhunyt gyermek testvérpár sírját sem kímélte a szolnoki tolvaj – a kommentlavina megtette a hatását

Óriási felháborodást váltott ki Szolnokon annak a férfinak a tette, aki egy elhunyt gyermek testvérpár sírjáról lopott el emléktárgyakat. A férfi nem először fosztogatta a családi sírhelyet: korábban a mécseseket rongálta meg, és azokból szerelte ki a működéshez szükséges elemeket – adta hírül a Szoljon.
A kegyeletsértő lopást augusztus 29-én követte el a szolnoki városi sírkertben.
A férfi a gyermekek sírjáról rózsamackókat és virágcsokrokat vitt el, ami komoly felháborodást váltott ki a helyiek körében.
A rendőrségi meghallgatáson kiderült, hogy a férfi korábban is járt ugyanennél a sírhelynél. Akkor a hozzátartozók által kihelyezett mécseseket rongálta meg, hogy kiszedje belőlük a működéshez szükséges elemeket.
A kommentek után meggondolta magát
A lopás híre a közösségi médiában is gyorsan terjedt, a helyiek pedig keményen bírálták a férfit.
Vallomása szerint a rengeteg elítélő hozzászólás hatására végül megszólalt a lelkiismerete, és rádöbbent arra, mit tett.
Ezután fogta az ellopott virágcsokrokat és a rózsamackókat, majd önként visszavitte azokat a gyermekek sírjára.
Az emléktárgyak így ismét a helyükre kerültek, a férfit azonban ez nem mentesíti a felelősségre vonás alól. A rendőrség a kegyeletsértő lopások miatt folytatja az eljárást.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy közfoglalkoztatott férfi dühében több síremléket is összetört Nyírmihálydiban, miután vitázott a temetőgondnokkal.