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rendőrség

Eltűnt egy 12 éves lány Budapesten, nagy erőkkel keresik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Nagy erőkkel keresnek egy 12 éves lányt Budapesten. Farkas Natália augusztus 2-án este tűnt el XVII. kerületi otthonából, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
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rendőrségeltűntbudapest

A rendőrség körözést adott ki egy eltűnt kislány, a 12 éves Farkas Natália ügyében. A hatóság közzétette a lány személyleírását és azt is, milyen ruhát viselt távozásakor.

Eltűnt a 12 éves Farkas Natália Budapest XVII. kerületéből
Eltűnt a 12 éves Farkas Natália Budapest XVII. kerületéből Forrás: rendőrség

Eltűnt a 12 éves Farkas Natália a XVII. kerületből

Eltűnt a XVII. kerületi otthonából a 12 éves Farkas Natália, akit a rendőrség jelenleg is keres. A lány augusztus 2-án este távozott ismeretlen helyre. Farkas Natália körülbelül 165 centiméter magas, hosszú barna haja és barna szeme van. 

Eltűnésekor leopárdmintás hosszú ruhát és szandált viselt, valamint egy aranyszínű, csatos és láncos táska volt nála. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága körözést adott ki az ügyében, és kéri a lakosság segítségét a megtalálásához.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Farkas Natália tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon – írja a Police.hu.
 

 

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