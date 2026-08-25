Egyéves kislány tűnt el Kisvárdáról, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Eltűnt egy mindössze egyéves kisvárdai kislány, a rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásában. Háda Hanna Terézia augusztus 24-én távozott ismeretlen helyre, azóta nem sikerült a nyomára akadni – tudta meg a szon.hu.

Eltűnt a kisvárdai kislány, a rendőrség keresi.

Fotó: Rendőrség

A Kisvárdai Rendőrkapitányság körözést adott ki a gyermek eltűnése miatt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kislány felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre.

Az ügyben a hatóság a 15030-157/107/2026. KÖR számon folytatja az eljárást.

Így néz ki az eltűnt kislány

A rendőrségi körözésben szereplő személyleírás szerint Háda Hanna Terézia 150 centiméternél alacsonyabb, közepes testalkatú, fehér bőrű. Haja barna, rövid és csigás, szeme kék.

A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a kislány hollétéről, jelentkezzen a hatóságnál.