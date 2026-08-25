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rendőrség

Egyéves kislány tűnt el Kisvárdáról, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

44 perce
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Nyoma veszett egy egyéves kisvárdai kislánynak, Háda Hanna Teréziának. Az eltűnt gyermek augusztus 24-én távozott ismeretlen helyre, felkutatására tett eddigi intézkedések pedig nem vezettek eredményre.
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rendőrségkisvárdai kislányeltűnt

Eltűnt egy mindössze egyéves kisvárdai kislány, a rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásában. Háda Hanna Terézia augusztus 24-én távozott ismeretlen helyre, azóta nem sikerült a nyomára akadni – tudta meg a szon.hu.

eltűnt kislány
Eltűnt a kisvárdai kislány, a rendőrség keresi.
Fotó: Rendőrség

A Kisvárdai Rendőrkapitányság körözést adott ki a gyermek eltűnése miatt. 

A rendőrség tájékoztatása szerint a kislány felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre. 

Az ügyben a hatóság a 15030-157/107/2026. KÖR számon folytatja az eljárást.

Így néz ki az eltűnt kislány

A rendőrségi körözésben szereplő személyleírás szerint Háda Hanna Terézia 150 centiméternél alacsonyabb, közepes testalkatú, fehér bőrű. Haja barna, rövid és csigás, szeme kék.

A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a kislány hollétéről, jelentkezzen a hatóságnál.

 

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