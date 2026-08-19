A fűben fekve, kiszáradva találtak rá az Agárdról eltűnt idős férfira

Augusztus 16-án érkezett a bejelentés arról, hogy eltűnt egy 83 éves férfi Agárdról, aki kora reggel hagyta el az otthonát, majd ezt követően már nem tért haza. Az idős férfi demenciában szenved, a gyógyszerei nélkül pedig zavartan viselkedhet. A Fejér vármegyei rendőrség közlése szerint az ismerősei ugyan elérték telefonon, de nem volt képes megmondani, hol tartózkodik, térben és időben sem tudott tájékozódni, így a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai azonnal a keresésére indultak és összegyűjtöttek minden olyan információt, amely segíthette a felkutatását.

A fűben fekve találtak rá az eltűnt, idős férfira / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A fűben fekve találtak rá az eltűnt, idős férfira

A rendőrök ellenőrizték a környékbeli utcákat, tereket, valamint azokat a helyeket is, ahol a férfi korábban rendszeresen megfordult, mialatt tudták: minden perc számít, hiszen a nagy melegben egy idős, zavart ember hosszabb ideig egyedül komoly veszélynek lehet kitéve.

A keresés során kiderült, hogy a férfinál lehet a gondosórája. Az eszköz koordinátái alapján az egyenruhások pontosították a tartózkodási helyét, majd ezt követően Vál külterületén, egy bozótos területen találták meg a férfi elakadt járművét, a gépkocsitól néhány száz méterre, a fűben fekve pedig magát az eltűntet, aki zavart állapotban volt és kiszáradt.

A rendőrök ezután biztonságba helyezték a férfit, folyadékkal kínálták és lehozták a területről, majd átadták a mentősöknek, akik kórházba szállították.