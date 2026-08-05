Tegnap megtalálták a Tiszakóród térségében a Tiszában eltűnt fiatal holttestét. A tragikus hírt a Spider Mentőcsoport Miskolc osztotta meg Facebook-oldalán, akik a LEGOTT Görögkatolikus Speciális Kutató- és Mentőcsoport kérésére csatlakoztak a kereséshez.

Megtalálták a Tiszában eltűnt fiatal holttestét. Fotó: Spider Mentőcsoport Miskolc/ Facebook

Megtalálták a Tiszában eltűnt fiatal holttestét

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap 4 embert sodort el a Tisza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az esetek Gergelyiugornyánál és Tiszakóródnál történtek, az utóbbinál az egyik bajbajutottat az ukrán határőrök húzták ki a vízből, társát azonban nem találták.

A fiatal férfi kereséséhez hétfőn csatlakozott a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, de végül csak kedden találták meg, a Spider Mentőcsoport kutyái segítségével.

A tragédia kapcsán ismét felhívták a figyelmet arra, hogy az élővizek közelében mindenki legyen körültekintő, ugyanis egy óvatlan pillanat szörnyű következményekkel járhat.