A nemzeti ünnep éjszakáján eltűnt egy idős nő Környén, nagy erőkkel keresik

Egy eltűnt idős asszony miatt kapott riasztást augusztus 20-án a 22:15-kor a Tatabányai rendőrségtől a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A 73 éves nőnek Környén veszett nyoma, a megtalálásához pedig a szervezet segítségét is kérték.

Kutyákkal és önkéntesekkel indult meg a keresés az eltűnt nő után / Fotó: police.hu/Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Kutyákkal és önkéntesekkel indult meg a keresés az eltűnt nő után

A közösségi oldalukon közzétett poszt szerint a riasztást követően három fővel, két kutyával, elsősegély felszerelésekkel és technikai eszközökkel indultak útnak, mialatt a keresést nehezítette az, hogy aznap este viharos időjárás csapott le a térségre, ami áramszünetet okozott, valamint fákat és villanyoszlopokat döntött ki.

A kutatásra kijelölt terültet kutyával és a helyszínen lévő emberi erővel is átvizsgálták, ám a hölgy nem került elő. A bejegyzést úgy zárták, a további információk beérkezéséig készenlétben állnak.