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eltűnt

A nemzeti ünnep éjszakáján eltűnt egy idős nő Környén, nagy erőkkel keresik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy 73 éves nő megtalálása érdekében kért segítséget a rendőrség. Az idős asszonynak augusztus 20-án este veszett nyoma Környén. A felkutatására három önkéntes, két kutya és technikai felszerelések is érkeztek, ám az eltűntet egyelőre nem sikerült megtalálni.
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eltűntTatabányai 4x4 Terepjárós , Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületkeresésrendőrség

Egy eltűnt idős asszony miatt kapott riasztást augusztus 20-án a 22:15-kor a Tatabányai rendőrségtől a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A 73 éves nőnek Környén veszett nyoma, a megtalálásához pedig a szervezet segítségét is kérték.

Kutyákkal és önkéntesekkel indult meg a keresés az eltűnt nő után / Fotó: police.hu/Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Kutyákkal és önkéntesekkel indult meg a keresés az eltűnt nő után

A közösségi oldalukon közzétett poszt szerint a riasztást követően három fővel, két kutyával, elsősegély felszerelésekkel és technikai eszközökkel indultak útnak, mialatt a keresést nehezítette az, hogy aznap este viharos időjárás csapott le a térségre, ami áramszünetet okozott, valamint fákat és villanyoszlopokat döntött ki.

A kutatásra kijelölt terültet kutyával és a helyszínen lévő emberi erővel is átvizsgálták, ám a hölgy nem került elő. A bejegyzést úgy zárták, a további információk beérkezéséig készenlétben állnak.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, komoly károkat okozott a vihar Komárom-Esztergom vármegye több településén. A tűzoltókat elsősorban kidőlt fákhoz és letört ágakhoz riasztották, több helyen pedig a közlekedés is nehézkessé vált.

 

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