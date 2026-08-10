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emberölés

Akár 17 évre börtönbe kerülthet az ír férfi, aki az V. kerületben megölte volt feleségét

3 órája
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Súlyos fegyházbüntetést indítványozott a Fővárosi Főügyészség az ellen az ír férfi ellen, aki tűzesetnek álcázta felesége meggyilkolását. A gyanúsított 2025. február 6. óta letartóztatásban van, most előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt emeltek ellen vádat.
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emberölésfegyházbüntetésBudapest

Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat és súlyos fegyházbüntetést indítványozott a Fővárosi Főügyészség az ellen a 45 éves ír férfi ellen, aki háztartási tűzesetnek álcázta volt felesége meggyilkolását - közölte a vádhatóság hétfőn az MTI-vel.

Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolnak egy ír férfit
Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolnak egy ír férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolnak egy ír férfit

Azt írták: az ügyészség a bűnösség teljeskörű beismerésének esetére 

17 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, továbbá a vádlottal szemben fegyházbüntetést és a szabadságvesztés letöltését követően kiutasítást javasolt, illetve azt, hogy a bíróság állapítsa meg, a büntetésből a vádlottat nem lehet feltételes szabadságra bocsátani.

A vádirat szerint az ír férfi - aki Hollandiában élt - elhatározta, hogy amikor legközelebb gyerekei láthatására Magyarországra jön, megöli japán származású korábbi feleségét, a halálát pedig háztartási tűzesetnek állítja be. A bűncselekményt 2025. január 29-én követte el.

Így gyilkolt a férfi

Az ügy előzménye, hogy a sértett 2024 márciusában kérelmezte a gyámhatóságtól a gyerekek Japánba történő letelepedésének engedélyezését, erre figyelemmel pedig az iskolaválasztás és a szülői felügyelet rendezését. A férfi azért határozta el, hogy megöli volt feleségét, hogy elkerülje a megindult hatósági és esetlegesen az azt követői bírósági eljárás elhúzódását és egy rá nézve kedvezőtlen döntést.

A vádlott 2025. január 27-én Magyarországra utazott és a korábbi közös, V. kerületi lakásban lakott. 

Január 29-én, miután a fiuk iskolába ment, a férfi a kislányukat uszodába vitte, így a volt felesége egyedül maradt otthon. A férfi magával vitt egy plusz ruházatot, amelybe átöltözött, majd elindult vissza a lakásba, és útközben még egy csuklyát és egy sisakot is magára vett.

Mikor a férfi visszaért a volt feleségéhez, rátámadt és megölte. Ezután a holttestet a kanapéra helyezte el, és annak közelébe borosüveget, teamécseseket, valamint cigarettákat és cigarettavégeket rakott. Azért, hogy eltüntesse bűncselekménye nyomait, meggyújtotta a bútort, és elhagyta a lakást. A környékén sétálva az átcserélt ruházatát kidobta, és visszavette a reggeli viseletét. Ezt követően egy wellness központba ment, majd kora délután visszatért a lakásba. Amikor kinyitotta az ajtót, a friss oxigén beáramlása miatt a korábban meggyújtott tűz nagyobb erővel kezdett lángolni, majd a férfi tíz perc múlva bejelentést tett a tűzről.

Mint arról korábban beszámoltunk, eleinte úgy tűnt, hogy a japán nő elaludt cigizés közben, ez okozta a tüzet és a halálát. Először az orvosszakértői vélemény is azt mondta ki, hogy nem történt gyilkosság. A férfi együttműködött a rendőrökkel, részletesen beszámolt arról is, hogyan ment tönkre a házassága a nővel. 

A rendőrség 2025. február 3-án vette őrizetbe a férfit, aki 2025. február 6. óta letartóztatásban van. 

A főügyészség indítványa alapján a kényszerintézkedést a bíróság a vádemelést követően is fenntartotta.

Egyes információk szerint a férfi a volt feleségét éveken keresztül bántalmazta, ezért a nő feljelentést is tett, azonban a hatóságok nem tettek semmit. Elmenekülni az országból nem tudtak, mivel a férfi elrakta a gyerekek útleveleit. Az emberöléssel vádolt férj letartóztatása után belső vizsgálat indult a rendőrségnél. Öt belvárosi rendőrrel szemben pedig fegyelmi eljárás indult, a novemberi elutasított feljelentése miatt.

 

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