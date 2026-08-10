Akár 17 évre börtönbe kerülthet az ír férfi, aki az V. kerületben megölte volt feleségét

Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat és súlyos fegyházbüntetést indítványozott a Fővárosi Főügyészség az ellen a 45 éves ír férfi ellen, aki háztartási tűzesetnek álcázta volt felesége meggyilkolását - közölte a vádhatóság hétfőn az MTI-vel.

Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolnak egy ír férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolnak egy ír férfit

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17 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, továbbá a vádlottal szemben fegyházbüntetést és a szabadságvesztés letöltését követően kiutasítást javasolt, illetve azt, hogy a bíróság állapítsa meg, a büntetésből a vádlottat nem lehet feltételes szabadságra bocsátani.

A vádirat szerint az ír férfi - aki Hollandiában élt - elhatározta, hogy amikor legközelebb gyerekei láthatására Magyarországra jön, megöli japán származású korábbi feleségét, a halálát pedig háztartási tűzesetnek állítja be. A bűncselekményt 2025. január 29-én követte el.

Így gyilkolt a férfi

Az ügy előzménye, hogy a sértett 2024 márciusában kérelmezte a gyámhatóságtól a gyerekek Japánba történő letelepedésének engedélyezését, erre figyelemmel pedig az iskolaválasztás és a szülői felügyelet rendezését. A férfi azért határozta el, hogy megöli volt feleségét, hogy elkerülje a megindult hatósági és esetlegesen az azt követői bírósági eljárás elhúzódását és egy rá nézve kedvezőtlen döntést.

A vádlott 2025. január 27-én Magyarországra utazott és a korábbi közös, V. kerületi lakásban lakott.

Január 29-én, miután a fiuk iskolába ment, a férfi a kislányukat uszodába vitte, így a volt felesége egyedül maradt otthon. A férfi magával vitt egy plusz ruházatot, amelybe átöltözött, majd elindult vissza a lakásba, és útközben még egy csuklyát és egy sisakot is magára vett.

Mikor a férfi visszaért a volt feleségéhez, rátámadt és megölte. Ezután a holttestet a kanapéra helyezte el, és annak közelébe borosüveget, teamécseseket, valamint cigarettákat és cigarettavégeket rakott. Azért, hogy eltüntesse bűncselekménye nyomait, meggyújtotta a bútort, és elhagyta a lakást. A környékén sétálva az átcserélt ruházatát kidobta, és visszavette a reggeli viseletét. Ezt követően egy wellness központba ment, majd kora délután visszatért a lakásba. Amikor kinyitotta az ajtót, a friss oxigén beáramlása miatt a korábban meggyújtott tűz nagyobb erővel kezdett lángolni, majd a férfi tíz perc múlva bejelentést tett a tűzről.