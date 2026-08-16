Falhoz szorítva fojtogattak egy nőt a Lehel téren, járókelők siettek a segítségére

A falhoz szorítva fojtogatott egy nőt egy férfi péntek délután a budapesti Lehel térnél. Az erőszak szemtanúja egy másik járókelővel együtt sietett az áldozat segítségére, majd értesítették a rendőrséget. Az esetről Spira Eszter számolt be Facebook-oldalán.

A kapcsolati erőszak a beszámoló szerint nem először fordult elő, a férfi korábban is többször bántalmazhatta és fenyegethette volt párját (A kép illusztráció)

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A beszámoló szerint pénteken 16.30 körül a XIII. kerületi Lehel téri metrómegálló Bulcsú utcai kijáratánál Spira Eszter arra lett figyelmes, hogy egy férfi a nyakánál fogva a falhoz szorít egy síró nőt. A férfi fojtogatta, és megpróbálta megcsókolni, a nő pedig igyekezett kiszabadulni.

Spira Eszter szemkontaktust teremtett a nővel, majd megkérdezte tőle, hogy minden rendben van-e. Miután az áldozat a fejét rázta, egy másik járókelővel együtt odaléptek hozzá, megfogták a karját, és megpróbálták elvinni a helyszínről.

Az erőszak után megfenyegette a segítőket is

A bejegyzés szerint a férfi azt kiabálta, hogy családi ügyről van szó, és ne avatkozzanak közbe. A nő erre közölte, hogy semmi köze hozzá. Amikor a két segítő továbbra is fogta az áldozat kezét, a férfi végül elengedte.

A beszámoló szerint ezután a férfi a két segítő felé indult, és azzal fenyegette meg őket, hogy megöli őket. A nők segítségért kiabáltak, mire a támadó meghátrált. Ezután az áldozattal együtt a Lehel Csarnok bejáratához futottak, ahonnan értesítették a rendőrséget.

A várakozás alatt derült ki, hogy a megtámadott nőnél egy 60 napra szóló, június 26-án kiadott megelőző távoltartó végzés volt, amely a történtek idején a beszámoló szerint még hatályban volt.

Korábban is bántalmazhatta a nőt

A nő a szemtanúnak azt mondta, hogy a férfi korábban hét hónapig a párja volt. Állítása szerint kapcsolatuk alatt a férfi féltékenységi rohamai során többször súlyosan bántalmazta. Spira Eszter azt írta, olyan eset is történt, amikor a nőt sodrófával verte, és az elszenvedett sérülésekről orvosi látlelet készült.

A beszámoló szerint a férfi a szakítást és a távoltartást sem fogadta el, ezt követően rendszeresen zaklatta és fenyegette volt párját. A pénteki támadás napján állítólag a munkahelyénél várta meg, ütlegelni kezdte a fejét, majd a metrómegállóhoz rángatta.

A kiérkező rendőrök a férfit egy közeli kávézó teraszán találták meg. A bejegyzés szerint a támadó ott várta, hogy a nő ismét egyedül maradjon. A rendőrök elvitték a férfit, az áldozatot és a két segítőt pedig a XIII. kerületi Rendőrkapitányságra szállították.

Spira Eszter azt írta, hogy a kapitányságon mintegy négy órát várakoztak. Ezalatt megpróbált kapcsolatba lépni női áldozatsegítő szervezetekkel is. Beszámolója szerint két és fél óra elteltével sikerült elérnie a NANE egyik diszpécserét.