Most jött a rendőrség rendkívüli bejelentése: megöltek egy férfit Erzsébetvárosban

Emberölés Erzsébetvárosban: holtan találtak egy férfit egy lakásban Budapest VII. kerületében vasárnap, a rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást - tudatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel.

Emberölés Erzsébetvárosban: holtan találtak egy férfit egy VII. kerületi lakásban

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Emberölés Erzsébetvárosban: holtan találtak egy férfit egy VII. kerületi lakásban

Csécsi Soma azt mondta, hogy vasárnap nem sokkal délután egy óra után kaptak bejelentést, amely szerint Erzsébetváros egyik társasházában holtak találtak egy férfit.

A nyomozást ismeretlen tettes ellen indították - fűzte hozzá.