Most jött a rendőrség rendkívüli bejelentése: megöltek egy férfit Erzsébetvárosban

Holtan találtak egy férfit vasárnap egy erzsébetvárosi társasház egyik lakásában. A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen indított nyomozást.
Emberölés Erzsébetvárosban: holtan találtak egy férfit egy lakásban Budapest VII. kerületében vasárnap, a rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást - tudatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel.
Emberölés Erzsébetvárosban: holtan találtak egy férfit egy VII. kerületi lakásban
Csécsi Soma azt mondta, hogy vasárnap nem sokkal délután egy óra után kaptak bejelentést, amely szerint Erzsébetváros egyik társasházában holtak találtak egy férfit.
A nyomozást ismeretlen tettes ellen indították - fűzte hozzá.
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