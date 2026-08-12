Gyors fogyást ígértek, lecsapott a hatóság az étrendkiegészítőt áruló cégre

A súlycsökkenést támogató termékek jogilag általában étrendkiegészítőnek minősülnek. Az étrendkiegészítők lényeges különbsége a gyógyszerekkel szemben, hogy hatásosságukat a hatóságok nem ellenőrzik

Állításuk szerint túlsúly esetén az étrendkiegészítő alkalmazásával 10 nap alatt a legtöbben 5-10 kg-ot adnak le - Illusztráció

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Ezért az ilyen termékek esetén egy hatástalan étrendkiegészítő használata is komoly egészségügyi veszélyeket rejthet, még ha feltételezzük is, hogy teljesen biztonságos, tehát pontosan az van benne, ami a címkén szerepel.

Az egyik ilyen lehet a hamis biztonságérzet (ehetek többet, mert szedem a „zsírégetőt”), és az ennek talaján elinduló túlevés.

A másik probléma lehet a valós életmódváltás és az orvosi segítség megkerülése. Ezáltal pedig egy idő után az esetleges alapbetegségek (például a diabétesz) észrevétlenül súlyosbodhatnak.

Harmadrészt pedig, ha a termék hatástalan a ráfordított – gyakran nem kevés – összeg kárba vész.

Ha az étrendkiegészítőt szakember, különösen orvos ajánlja, akkor ezek a kockázatok könnyebben a háttérbe szorulnak, hiszen a fogyasztók azt feltételezik, hogy az orvos szakmai képesítése okán tudományos megalapozottsággal kínálja a terméket.

Emiatt a súlycsökkenést támogató termékek reklámja az elérhető fogyás ütemére vagy mértékére nem utalhat, és tilos az is, hogy ezekben orvosok vagy egészségügyi szakemberek ajánlásaira hivatkozzanak.

Az ügyészség a fogyasztók egészségének védelme érdekében, közérdekvédelmi jogkörében, ellenőrizte ezeknek a jogszabályi rendelkezéseknek a betartását az egyik ilyen terméket forgalmazó vállalkozásnál.

Orvos ajánlására hivatkoztak

A vállalkozás honlapján megjelentetett állítások szerint túlsúly esetén a termék alkalmazásával 10 nap alatt a legtöbben 5-10 kilótt adnak le. A honlapon megjelenő orvos maga ajánlotta a terméket. Állítása szerint belgyógyász, akupunktúrás orvos, aki kipróbálta a léböjt kúrát. Dinamikus tisztítókúrának tartja, azért, mert amikor orvosként dolgozott kórházban, a kúrát akkor is tudta csinálni. Amikor a szirupot itta nem érezte azt a fáradtságot, amit minden más tisztítókúránál, és éhségérzete sem volt.

Az ügyészség álláspontja szerint a vállalkozás a jogszabályi tilalom ellenére a fogyás ütemére és mértékére vonatkozó állításokat alkalmazott, és orvos ajánlására hivatkozott, amely magatartással megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

A főügyészség ezért felszólította a céget, hogy a jogsértő állításokat törölje le a holnapjáról, amelynek a vállalkozás az ügyészi felhívásnak megfelelően eleget tett, és önként megszüntette a jogsértést, így perindításra nem került sor.