Amint arról beszámoltunk, hónapok óta rettegnek a Pest vármegyei város lakói, mivel egy titokzatos alak bujkál az éjszakai sötétségben, és ijesztgeti a gyanútlan járókelőket. A fantom rendszerint fehér lepelben, csuklyában vagy menyasszonyi ruhára emlékeztető öltözékben jelenik meg a sötét utcákon. Leggyakrabban a Bükkös-patak környékén és a közeli játszótérnél tűnik fel, ahol a bokrok mögül vagy a kerítések tövéből figyeli az arrafelé sétálókat. A fantom miatt sötétedés után sokan már az utcára sem mernek kilépni egyedül, ezért a helyiek elhatározták, hogy a saját kezükbe veszik az irányítást, és éjszakánként civil járőröket szerveznek a környékre.

Nem nyomoz a rendőrség a szentendrei fantom ügyében (Fotó: AI illusztráció)

Nem érkezett bejelentés a fantomról a rendőrségre

A kísérteties alakkal kapcsolatban az Origo megkérdezte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy érkezett-e bejelentés hozzájuk, és ha igen, indít-e a rendőrség bármilyen eljárást, vizsgálatot az ügyben.

Válaszukban azt közölték, az esettel összefüggésben a Szentendrei Rendőrkapitányságra sem bejelentés, sem feljelentés nem érkezett. Hozzátették: kollégáik visszatérően ellenőrzik a területet, azonban egyelőre szabálysértést, bűncselekményt nem tapasztaltak.

Lapunk megkereste az önkormányzatot is, tőlük arról érdeklődtünk, hogy tudnak-e a problémáról, illetve tesznek-e bármilyen lépést a lakosság megnyugtatása érdekében.

Kérdésünkre arról tájékoztattak, hogy a Szentendrei Rendészeti Igazgatósághoz az ügyben nem érkezett bejelentés.